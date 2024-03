Die Ostereier muss sich der TSV Riedlingen in der Fußball-Landesliga am bevorstehenden Osterwchenende hart verdienen. Ein „Doubleheader“ steht an, also zwei Spiele binnen kürzester Zeit. In Riedlingens Fall binnen nicht einmal 48 Stunden. Zunächst empfangen die Rothosen am Samstag (17 Uhr) den VfB Friedrichshafen und am Montag (15 Uhr ) geht es dann zum Nachholspiel zum SV Baindt.

„Aber der SV Baindt hat dieselbe Belastung. Denn am Samstag spielt der SV Baindt zunächst gegen den SV Ochsenhausen“, sagt Riedlingens Trainer Raphael Sontheimer. Einziger Vorteil für Aufsteiger Baindt vielleicht, dass sie beide Spiele zu Hause spielen können.

Wangen stimmt Sontheimer optimistisch

Das Ziel ist für Sontheimer klar. Möglichst viele Punkte, um beruhigter auf die kommenden Wochen blicken zu können. Gegen den VfB Friedrichshafen gelte es nun, den Gegner auf Distanz zu halten.

Am liebsten sechs Punkte sollen es sein, mindestens aber vier. Auch weil Sontheimer weiß, dass seine Mannschaft dann wohl aus dem Gröbsten raus wäre. „Jetzt haben wir gegen Wangen gewonnen. Da wollen wir gegen Friedrichshafen drei Punkte nachlegen. Und wenn wir am Montag insgesamt sechs Punkte mehr auf dem Konto hätten, sähe es ja nicht so schlecht aus.“

Taktische Variante gegen Wangen

Mit dem Auftritt in Wangen war der Spielertrainer mehr als zufrieden. „Wangen hat damit gerechnet, dass wir tiefer stehen. Deshalb habe ich vor dem Spiel die Order ausgegeben, gerade das nicht zu tun, sondern den Gegner hoch anzulaufen“, sagt Sontheimer. „Das hat die Mannschaft sehr gut gemacht.“

Es sei beileibe nicht so gewesen, dass man nur die Fehler der Wangener ausgenutzt habe. „So einfach war das nicht“, widerspricht er den Darstellungen der gegnerischen Seite. Erst in der zweiten Halbzeit habe man sich ein bisschen zurückgezogen, sei tiefer gestanden, mit dem zweiten Sechser Moriz Stöhr.

Wieder trifft Housein gegen Riedlingen

So habe eine Situation nach einem Einwurf von Pascal Schoppenhauer zum Führungstor geführt. Fabian Ragg machte den Ball fest und Dennis Altergot schloss ab. „Natürlich war Wangen spielerisch richtig gut“, sagt Schoppenhauer, der auf Position sechs spielend, genauso wie Manuel Fauler, früh gelb belastet war und nicht immer so agieren konnte, wie er gerne gewollt hätte, um die Dreierkette hinter ihm zu entlasten. Wie vor dem 2:2. „Nach einem langen Ball haben wir das nicht kontrolliert, ich hatte Okan Housein schon am Arm, musste ihn aber wieder loslassen, sonst wäre ich mit Gelb-rot vom Platz gegangen.“

Die Operierten haben das Krankenhaus verlassen

Enttäuscht zeigt er sich eher von der Reaktion der Wangener: „Nach dem 3:2 hatte Wangen eine Viertelstunde Zeit, aber mit dem Wind spielend gingen viele ihrer Bälle hinten ins Aus. In der ersten Halbzeit haben sie noch schön kombiniert, mit kurzen Pässen. Das war technisch sehr gut“, lobt er.

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass Deniz Echsle einen Außenbandriss hat, Matthias Maurer wurde inzwischen am gerissenen Syndesmoseband operiert. Dazu brach ein Stück des Schienbeins ab. Im Krankenhaus lag Maurer auf einem Zimmer mit Christian Münz. Doch beide haben das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen können.

Mehrere Spieler stehen wieder zur Verfügung

Daniel Striegel, Adel Mehidi, Tobias Tenz stehen am Osterwochenende wieder voll zur Verfügung. Stefan Hermanutz, der in Wangen als Feldspieler eingewechselt wurde, um die Bälle im Mittelfeld festzumachen, kehrt ins Tor zurück. Trotzdem bleibe die personelle Situation angespannt. Seine Mannschaft fordert er weiter auf, mutig spielen. „In Wangen hat uns die mannschaftliche Geschlossenheit ausgezeichnet. Das müssen wir weiter zeigen.“