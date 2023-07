Der TSV Riedlingen stellt fußballerisch die Weichen. Der Verein hat für die kommende Saison eine alleinige zweite Mannschaft gemeldet, die in der Kreisliga B 2 spielen wird. Die Partnerschaft mit dem FV Altheim ist passé. „Wir machen das, weil wir viele junge Spieler haben“, sagt der stellvertretende Abteilungsleiter Sokrates Filippidis. Ziel sei es, eine U23 in der Kreisliga aufzubauen, ergänzt um einige erfahrene Akteure, ein Talenteschuppen für die erste Mannschaft. „In der vergangenen Saison haben wir in der SGM meist zehn Spieler gestellt, Altheim brachte meist nur zwei. Da haben wir gesagt: Dann können wir es gleich selbst und alleine machen“, sagt der Riedlinger Kreuz–Wirt.

Zahlreiche A–Junioren kommen „raus“

„Wir wollen, dass die Jungen Spielpraxis sammeln, sodass sie eine Alternative für die Erste sein können“, sagt Filippidis. „Vergangene Woche waren insgesamt 40 Spieler im Training.“ Dieses Jahr entwachsen fünf Spieler den A–Junioren, im kommenden Jahr sieben, diesen wolle der Verein eine Perspektive bieten.

Altheims Vereinschef kritisiert Vorgehensweise

Xaver Spitzfaden, einer von drei Vorsitzenden des FV Altheim und nach dem Ausscheiden von Stefan Locher auch kommissarisch Abteilungsleiter des FV Altheim, sagt: „Natürlich kann ich die Vorgehensweise des TSV Riedlingen aus sportlichen Gesichtspunkten nachvollziehen, wenn sie so viele Spieler haben. Deshalb sind wir auch im Guten auseinander gegangen.“ Dennoch habe ihn der späte Zeitpunkt und die Vorgehensweise überrascht. In der zweiten März–Hälfte habe ihn Spielleiter Martin Hinz kontaktiert und um ein Treffen gebeten.

„Eigentlich hatten wir ursprünglich ein ganz anderes Ansinnen. Wir haben — und damals war ja der Abstieg aus der A–Liga noch nicht abzusehen — im Winter mal angedacht, die Spielgemeinschaft auf unsere erste Mannschaft auszudehnen, auch um Riedlinger Spielern die Möglichkeit zu geben, in der A–Liga zu spielen.“ Am Ende habe ihn der Entschluss der TSV–Verantwortlichen, aus der SGM auszusteigen, der ihm dann von Abteilungsleiter Markus Blum vorgetragen wurde, überrascht. „Planungstechnisch ist das halt sehr unglücklich. Jetzt haben wir das Gegenteil von dem, was wir wollten“, sagt der 33–Jährige.

Keine Partnerschaft mit Langenenslingen — vorerst

„Dann ist der SV Langenenslingen in Person von Alexander Failer auf uns zugekommen“, sagt Spitzfaden. Eine Woche vor dem Meldeschluss hätten beide in Erwägung gezogen, eine Mannschaft in der Kreisliga A und eine in der Kreisliga B zu melden. Das sei aber, so Spitzfaden, auch an der Kurzfristigkeit gescheitert. In der verbleibenden Zeit habe man nicht mehr alle Punkte klären können.

Jetzt sei die Sache wie sie sei und man müsse das Jahr überstehen. Dennoch wollten, so Spitzfaden, beide Vereine — SVL und FVA — im Gespräch bleiben.

Viele Jugendspieler aus Riedlingen

Derweil beäugen die Verantwortlichen des TSV Riedlingen, was in den Nachbarvereinen der JSG Riedlingen abgeht. „In der A–Jugend stellen wir zwölf Spieler, in der B–Jugend zehn“, erwähnt Filippidis die zahlenmäßige TSV–Dominanz. Alle vier Vereine der Jugendspielgemeinschaft Riedlingen — FV Neufra, SV Daugendorf, FV Altheim und der TSV — unter einen Hut zu bekommen, sei ohnehin schwierig.

Und so könnte eine Schlussfolgerung sein, dass die Rothosen in nicht allzu ferner Zukunft auch in der Jugend wieder eigene Sache machen könnten. Es sei wichtig, den Jugendlichen vor allem fußballerisch eine Heimat zu bieten. „Dabei zählen Aspekte wie Kameradschaft“, sagt „Soto“ Filippidis. Aber in erster Linie gelte: „Wir wollen erfolgreichen Fußball spielen. Darauf müssen wir uns konzentrieren. Der Fußball ist wichtig“, sagt Riedlingens stellvertretender Abteilungsleiter.

Ziel ist ein Spitzenplatz in der Kreisliga B 2

„Wir sind dankbar, dass wir Leute mit so viel Fußballsachverstand in der sportlichen Führung hier haben, wie Hans Hermanutz, Markus Keller oder jetzt auch Fabian Ragg, der Co–Trainer der ersten Mannschaft ist.“ Ziel sei es, Spieler aus der Region in die Mannschaft einzubinden und mit guten Jugendtrainern die Spieler auszubilden.

Zunächst zähle aber die zweite Mannschaft. Auch das sportliche Ziel hat man beim TSV Riedlingen schon ins Auge gefasst. „Ich will den Jungs ja keinen Druck machen, aber in der Kreisliga B 2 sollte schon eine Platzierung unter den ersten Drei drin sein“, gibt Filippidis der Mannschaft von Ralf Staudenmaier schon mal mit auf den Weg.