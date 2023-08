Der TSV Riedlingen fährt mit einigen Personalsorgen am Samstag (17 Uhr) nach Mietingen. Eine Woche nach dem 1:1 gegen den TSV Heimenkirch drohen gleich mehrere Spieler auszufallen.

Nur Ragg strahlt Körperlichkeit aus

Riedlingens Trainer Markus Keller räumt ein: Es war nicht das erwünschte Ergebnis beim Start vergangene Woche gegen den TSV Heimenkirch. „Der Start war ein bisschen holprig“, bestätigt der Trainer der Rothosen auch noch eine Wochen nach dem Unentschieden. „Heimenkirch war gallig, aggressiv, kampfbetont. Am Ende war der Punkt verdient, aber auch für uns. Aber der Gegner war einfach bissig“, sagt Keller mit Respekt vor der Leistung des Gegners. Heimenkirch wusste nur zu gut, wie sie den Riedlingern wehtun konnten — und taten es. Vor allem die jungen Riedlinger Spieler mussten ihrer Unerfahrenheit Tribut zollen. „Eigentlich hat nur ein Spieler körperlich dagegen gehalten, das war Fabian Ragg und Dennis Retunsky, als ich ihn gebracht habe.“ Das reichte am Ende zum Ausgleich.

Moriz Stöhr fehlt in Mietingen

Doch à propos Ausgleich. Ausgerechnet der Schütze des 1:1, Dennis Altergot, tat sich beim Torschuss weh, zog sich eine leichte Zerrung zu. Ob es bei ihm geht, darüber sollte das Freitagstraining Klarheit bringen. Ebenso wie bei Hannes Schmid, dem beide Sprunggelenke weh tun und bei Luca Leger, er schon vergangene Woche nicht spielen konnte, der die Woche über aber behandelt wurde. Nicht gehen wird es bei Moriz Stöhr (Zehenbruch), fehlen wird auch Jordi Tengwand aus disziplinarischen Gründen.

Mietingen überrascht am ersten Spieltag

Mietingen sorgte vergangene Woche für eine kleine Überraschung und entführte die Punkte aus Laupheim. „Ich habe es schon einmal gesagt: Mietingen ist für mich kein klassischer Aufsteiger. Das ist eine richtig starke Mannschaft, die kompakt steht und es uns sehr schwer machen wird. Dazu weiß Robin Ertle vorne wo das Tor steht“, sagt Markus Keller. Der Mietinger Kapitän blieb zwar am vergangenen Wochenende in Laupheim, beim 1:0–Erfolg ohne Tor, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Zum Sieg traf Christian Glaser für das Team von Trainer Philipp Lang, das am vergangenen Freitag elf Ersatzspieler aufbieten können. Auch das ein Zeichen der Mietinger Euphorie.

„Gegenbesuch“ des Mietinger Trainers

Der beobachtete am vergangenen Wochenende die Riedlinger im Spiel gegen Heimenkirch. „Ich war am Freitag in Laupheim, um mir die nächsten beiden Gegner anzuschauen, Philipp Lang war dann am Samstag bei uns. Er war zu seinem Pech ein bisschen zu früh da, weil er wohl dachte, dass es um 16 Uhr los geht. Da sah ich ihn und hab gedacht, den kenn’ ich doch....“, plaudert Keller und lacht. „Wir haben uns dann kurz unterhalten“, sagt er über den Austausch der beiden Coaches.

Für die Riedlinger gilt es, Mietingen mit etwas Zählbarem zu verlassen, auch um den Punktverlust aus dem Heimenkirch–Spiel ein bisschen vergessen zu machen. „Klar, unser Ziel ist ein Punkt. Aber dafür müssen wir präsenter auf dem Platz sein, wacher.“ Trotz der kleinen Personalmisere soll das gelingen. „Wir werden ein konkurrenzfähiges Team aufbieten können.“