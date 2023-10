Dem Sieg gegen den SV Ochsenhausen will der TSV Riedlingen am Samstag (15.30 Uhr) einen weiteren Dreier folgen lassen. Die Reise geht zum TSV Harthausen/Scher, der in dieser Saison noch sieglos ist. Trotzdem oder gerade deshalb erwarten Fabian Ragg und seine Mannschaft ein richtig schweres Spiel.

Niederlagenserie nagt am TSV

Nach vier Niederlagen in Folge hat Fußball-Landesligist TSV Riedlingen am Gallusmarktspiel den Bann gebrochen. das 4:1 gegen den SV Ochsenhausen kann eine Initialzündung gewesen sein, das Erfolgserlebnis, das den Riedlingern so lange gefehlt hat. „Ja, wenn du sechs Jahre lang fast nur gewonnen hast und verlierst dann einige Spiele am Stück, damit umzugehen ist nicht leicht“, sagt Fabian Ragg aus dem Riedlinger Trainerduo.

„Das war ein absolut wichtiger Sieg, natürlich. Es hätte nicht mehr lange so weiterlaufen dürfen“, gibt Ragg Einblick in sein Seelenleben und das des TSV Riedlingen. Der Dreier war von zentraler Bedeutung, nicht nur weil es eben das Gallusmarktspiel war. „Ich bin jetzt seit 13 Jahren Spieler der ersten Mannschaft und in der Zeit haben wir, glaube ich, nur zwei Spiele am Gallusmarkt verloren“, sagt Ragg und lacht.

Positiv bleiben ist am wichtigsten

Denn schließlich will man als Riedlinger auch die eine oder andere Runde auf dem Markt drehen, ohne auf eine eventuelle Pleite angesprochen zu werden. „Ja, eine Runde haben wir auf dem Gallusmarkt gedreht“, sagt Ragg. „Das gehört als Riedlinger dazu.“

Ragg kennt auch die Grundlage des Erfolgs am Sonntag: „Am wichtigsten war, dass wir immer positiv geblieben sind und auch bleiben.“ Schon das Spiel gegen Ravensburg sei ein Schritt in die richtige Richtung gewesen ‐ wenn auch ohne Zählbares. „Natürlich wollen wir nun auch gegen Harthausen punkten, auch wenn das schwer wird.“

Ragg weiß um den engen Platz auf der Scher. „Wir hatten vor drei, vier Jahren dort ein Testspiel. Da war Harthausen noch in der Bezirksliga. Das ist ein sehr enger Platz und das wollen sie wahrscheinlich auch als ihren Vorteil nutzen“, sagt Ragg.

Ragg vertritt Sontheimer ‐ auch nach außen

In dieser Woche muss er Raphael Sontheimer auch nach außen vertreten, denn normal ist der Abwehrrecke der „Außenminister“ und auch für die Kommunikation zuständig. Doch in der Form, in der Fabian Ragg auf dem Platz Verantwortung übernimmt, tut er das auch in dieser Funktion. Auf dem Platz tat er das gegen Ochsenhausen mit seinem Treffer zum 1:1, der die Wende einleitete, eine fulminante Direktabnahme, die zum 1:1 einfuhr, „ein Treffer wie ihn eben nur Fabian Ragg schießt“, sagte ein Augenzeuge gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ einige Tage später.

Schoppenhauers Saisonpremiere

Und doch stellt Ragg lieber andere in den Vordergrund. Denn neben der Tatsache, dass man immer positiv geblieben sei, habe ihm vor allem eins gefallen. „Dass Pascal Schoppenhauer seine ersten Saisontore erzielt hat.“

Harthausen wartet seit Saisonbeginn auf einen Sieg. Es klemmt vor allem in der Offensive bei der Mannschaft von Trainer André Eckstein. Erst fünf Treffer in acht Spielen. „In den Spielen, in denen wir auf Augenhöhe waren, haben wir unsere Chancen nicht genutzt, einen Torjäger, der aus zwei Chancen auf jeden Fall ein Tor macht, haben wir nicht“, erklärt Eckstein.