Der TSV Riedlingen hat am Samstagabend einen 2:1-Sieg gegen den SV Mietingen gefeiert. Vor fast 400 Zuschauern im Donaustadion revanchierte sich die Mannschaft des Trainergespanns Raphael Sontheimer/Fabian Ragg damit auch für die 5:7-Niederlage im Hinspiel in Mietingen.

Am Ende war es ein deutlicher, als es die blanken Zahlen verrieten. Das knappe 2:1 täuschte etwas über den an diesem Abend deutlichen Unterschied zwischen beiden Mannschaften hinweg, sodass auch Gästetrainer Philipp Lang neidlos und fair anerkannte: „Das war ein verdienter Sieg des TSV Riedlingen. Wir sind eigentlich gut reingekommen in das Spiel, aber dann haben wir den Zugriff aufs Spiel verloren.“ Was Lang meinte war: Zwar hatte Mietingen zunächst durchaus ein bisschen mehr vom Spiel, klare Chancen aber spielte sich der starke Aufsteiger keine heraus.

Schnelle Ballgewinne, gute Angriffe

Ganz anders als der TSV Riedlingen, der immer wieder gut nach vorne kam, Mietingen früh unter Druck setzte. „Aber unser erstes Ziel war es, hoch anzulaufen und zu pressen, Druck zu machen. Das war unser Plan und das haben wir gut gemacht und viele Bälle erobert“, sagte Riedlingens Spielertrainer Raphael Sontheimer nach der Partie. Er und sein Mittrainer Fabian Ragg hatten sich offenbar den richtigen Schlachtplan gegen den starken Aufsteiger zurechtgelegt. Schnelle Balleroberungen, schnell und sicher kombiniert durchs Mittelfeld und dann zuschlagen. Einzig mit der letzten Komponente klappte es zunächst nicht.

Lang ist froh über das 0:0 zur Pause

Schöner Flankenwechsel auf Siefert, der schloss wohl etwas zu schnell ab - drüber (17.). Gute Kombination nach vorne über Siefert, Ragg und Pascal Schoppenhauer, doch der blieb zunächst glücklos - Pfosten (30.). Nur zwei Minuten später zielte der Riedlinger Mannschaftskapitän zu hoch (32.). „Wir haben viele zweite Bälle verloren und viele Zweikämpfe. Und wir hatten Glück, mit einem 0:0 in die Pause zu gehen“, sagte Mietingens Trainer Lang.

Riedlingen: Die Stabilität passt

Auch in die zweite Halbzeit startete Mietingen eigentlich ordentlich, ohne sich aber wirklich gute Chancen herauszuspielen. Stefan Hermanutz bekam nur wenig bis gar nichts aufs Tor, auch weil die Riedlinger Defensive gut stand. „Klar, wollten wir defensive Stabilität“, sagte Raphael Sontheimer, „das ist uns ja mit unserer angestammten Kette auch mit den Rückkehrern Münz und Artur Altergot gut gelungen.“ Die defensive Stabilität leitete dann auch den Führungstreffer ein. Ballgewinn nach einem Eckball, der Ball kam über Siefert, Ragg im Zentrum und Schoppenhauer schnell nach vorne, der flankte, genau auf den Kopf des einmal mehr fleißigen, unermüdlichen Dennis Altergot. Kopfball, Mietingens Torwart sah nicht ganz so gut aus, kam zu spät aus seinem Tor, rutschte wohl auch ein bisschen weg - 1:0 (64.).

Schöne Kombination

„Auch in die zweite Halbzeit sind wir eigentlich gut gestartet, haben dann aber zu viele Fehler gemacht. Nach einer Ecke für uns haben wir dann das 0:1 aus einem Konter heraus gekriegt. Wir selbst haben uns zu wenig Chancen herausgespielt“, sagte Lang nach der Partie.

Riedlingen drängte auf das zweite Tor, ohne seine Ordnung zu verlieren. Doppelpass des eingewechselten Comebackers Trenz mit Schoppenhauer, der stand halblinks frei vor dem Tor, jagte die Kugel aber übers Tor (83.). Kurz vor Schluss die Vorentscheidung. Erneut nach einem Ballgewinn im defensiven Mittelfeld jagte Schoppenhauer Di Romualdo den Ball an der Strafraumkante ab, umkurvte Mietingens Torwart Wiemer und schob aus kurzer Distanz ein - 2:0 (90. +1). Das 2:1 durch einen verwandelten Handelfmeter von Ertle war nur noch kosmetischer Natur und Schiedsrichter Hillmann pfiff unmittelbar danach ab (90. +4).

Die Trainer sind zufrieden

„Zwischendurch haben wir es mal mit zu vielen langen Bällen probiert, aber das haben wir zum Glück schnell wieder abgestellt. So langsam kommen die Automatismen, die wir auch trainieren. Das war eine sehr gute Leistung unserer Mannschaft und wir sind als Trainer damit sehr zufrieden“, sagte Raphael Sontheimer.

