Der TSV Riedlingen hat den Bussenpokal gewonnen. Die Rothosen besiegten am Sonntag im Finale im eigenen Stadion die SGM TSV Ertingen/Binzwangen mit 6:5 nach Elfmeterschießen. Nach Ablauf der regulären 60 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

„Ich glaube, am Ende haben wir das Turnier verdient gewonnen“, sagte Riedlingens Trainer Markus Keller nach der Siegerehrung. „Ich denke, wir waren in der ersten Halbzeit klar besser, gehen auch in Führung, versäumen es aber, das 2:0 oder vielleicht sogar das 3:0 nachzulegen“, sprach er zwei ausgelassene Chancen von Hannes Schmid an, der ansonsten auf dem Platz seine gewohnte Präsenz ausstrahlte und die Mannschaft sicher führte.

Schoppenhauer trifft zur Führung

„Ich glaube, mit den Abschlüssen aus elf Metern hatte Hannes heute nicht so“, sagte Keller und lächelte ein bisschen verschmitzt. Schmid hatte in der ersten Halbzeit zwei gute Abschlussmöglicheiten aus dieser Entfernung vergeben. Im Elfmeterschießen jagte er dann die Kugel aus vom Punkt in den frühabendlichen Himmel, wie einst Uli Hoeneß 1976 in Belgrad.

Doch der Stratege im Riedlinger Maschinenraum war es auch, der die Führung seiner Mannschaft einleitete. Flanke von Hannes Schmid auf Pascal Schoppenhauer, der sich eine gute Portion Selbstbewusstsein holte und zur Führung der Rothosen traf (7.).

Reiter gleicht per Freistoß aus

In Halbzeit zwei hielt Ertingen/Binzwangen dagegen. Der Bezirksligist machte nun — mit Viererkette — mehr Duck auf den Außenpositionen und versuchte so die Riedlinger in Fehler zu treiben. Einige Male klappte das auch ganz gut. So wie vor dem Ausgleich, als sich der Riedlinger Manuel Fauler ein Foul kurz vor der Strafraumkante erlaubte. Lukas Reiter schlenzte den Ball über die Mauer ins linke untere Eck — unhaltbar für Torwart Stefan Hermanutz (42.). Riedlingen seinerseits hatte Pech, als Johannes Vogel einen Schmid–Freistoß gerade noch an den Pfosten lenken konnte (35.). Bei Riedlingen fehlte meistens der letzte Ball oder die Spieler trafen falsche Entscheidungen wie sie den Ball in die Spitze bringen wollten.

Wechselhaftes Elferschießen

Im Elfmeterschießen trafen zunächst Retunsky für Riedlingen und Fabian Steinborn für die SGM, ehe Hannes Schmid verschoss. Danach traf Reiter für die SGM und Ragg für Riedlingen, ehe Hermanutz gegen Diesch hielt. Leger und Fauler trafen für Riedlingen, während für Ertingen Guth und Frick verwandelten. Dann trat Tobias Widmer für den TSV an — auch er traf. Danach setzte Binder den Ball gegen den Außenpfosten — Turniersieg für Riedlingen bei der 60. Auflage des Bussenpokals.

Jetzt im Pokal gegen Harthausen/Scher

Markus Keller freute sich über den Turniererfolg: „Wir haben in dem Turnier einige sehr gute Halbzeiten gespielt, wie die erste gegen Hundersingen oder gegen Bad Saulgau. Der erste echte Test wird dann das WFV–Pokalspiel am Mittwoch. Da wird auch Artur Altergot in die Mannschaft, in die Innenverteidigung, zurückkehren, den wir heute noch geschont haben. Steffen Maurer, Trainer der SG Ertingen/Binzwangen, meinte: „Wir sind absolut im Soll. Wir haben gerade mal zwei, drei Trainingseinheiten. Für das war das durchaus in Ordnung. Wir haben auch einige taktische Dinge ausprobiert, Dreierkette, Viererkette, um variabler ragieren zu können und durch die Viererkette mehr Druck über die Außen machen zu können. Im Elfmeterschießen habe ich bewusst die jüngeren Spieler schießen lassen, sodass sie Erfahrung sammeln können.“