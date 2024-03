Dem TSV Riedlingen gehen langsam aber sicher die Spieler aus. Fast eine ganze Mannschaft ist inzwischen außer Gefecht gesetzt. Trotzdem gibt sich Spielertrainer Raphael Sontheimer vor der Partie beim FC Wangen (Sa., 14 Uhr) kämpferisch.

„Wir werden sicher nicht von vorneherein dorthin fahren und sagen: Wir haben ohnehin keine Chance“, sagt Sontheimer. Man könnte es auch so formulieren: Jetzt erst recht. Auch wenn diese Haltung beim Gedanken an die Rothosen derzeit ein bisschen schwerfällt. „Vor der Saison hatten wir 26 Spieler für die erste Mannschaft. In der Vorbereitung waren wir durchschnittlich 24 Spieler im Training. Durchschnittlich. Jetzt stehen wir gerade mal mit zehn, zwölf Leuten da. Wir haben noch einige Spieler aus der zweiten Mannschaft und einige A-Junioren hochgezogen, dass wir wenigstens 16 Spieler haben“, sagt Sontheimer.

Viel psychologische Arbeit

Am schwierigsten sei es da, den Kopf der Spieler freizubekommen. „Dass sie positiv bleiben und nicht denken: Uh, heute ist Training, da könnte ich mich verletzen“, sagt Sontheimer. „Wir haben viele Gespräche geführt, auch Einzelgespräche.“ Denn beim einen oder anderen hinterlasse diese Misere nun mal ein komisches Gefühl. „Wir haben Spieler, die das besser wegstecken, und andere, die mehr darüber nachgrübeln. Ich selbst zum Beispiel, verschwende keinen Gedanken an mein Knie. Während des Spiels.“

Niclas van Beek, Luca Leger, Hannes Schmid und jüngst eben Christian Münz - alle mussten in den vergangenen Wochen und Monaten wegen teilweise schwerer Verletzungen unters Messer. „Zwischen Juni und jetzt hatten wir insgesamt neun Operationen“, sagt Sontheimer. Felix Schmid fällt ebenfalls lange aus.

Trainingswoche bleibt nicht ohne Komplikationen

Nur die ebenfalls operierten Tobias Trenz und Raphael Sontheimer sind inzwischen wieder zurück, laborierten zuletzt aber - wie Fabian Ragg - an einer Grippe. Sontheimer musste gegen Laupheim nach 20 Minuten raus, weil es nicht mehr ging. „Kann sein, dass da ein Bruch im Spiel war“, sagt er selbst. Und auch die vergangene Trainingswoche ging nicht komplikationslos über die Bühne. Spieler aus dem Perspektivkader, die auf dem Sprung sind, sind angeschlagen. So stark, dass Eingriffe drohen, genaue Diagnosen stehen aber noch aus.

„Mehr Verletzungspech kannst du nicht haben“, sagt Sontheimer. Am kommenden Wochenende fehlt auch David Striegel (privat) „und Tobias Trenz will ich mit seinem Knie auf dem Kunstrasen in Wangen eigentlich auch nicht spielen lassen“, sagt Sontheimer, der froh ist, dass die Mannschaften hinter Riedlingen - angesichts wahrscheinlich fünf Absteigern - die Punkte gegenseitig wegnehmen. „Das waren am vergangenen Wochenende eigentlich alles gute Ergebnisse für uns.“

Riedlingen will angriffslustig bleiben

In Wangen müsse man den Kampf annehmen, auch für die verletzten Spieler spielen. „Wangen ist vielleicht die spielerisch bessere Mannschaft, hat auch einen anderen Anspruch. Wir aber kommen über die mannschaftliche Geschlossenheit. Zuletzt sind wir ja hinten gut gestanden“, sagt Sontheimer. Aber man werde sich in Wangen sicher nicht auf die Defensive beschränken. Dass da immer etwas drin sei, habe man im Hinspiel gesehen, als man am Ende unglücklich verloren habe. „Wir werden sicher vorher nicht aufgeben.“ Wangen ist der Auftakt zu schweren Wochen. Nach Wangen folgt am Karsamstag das Spiel gegen Friedrichshafen, am Ostermontag geht es nach Baindt zum Nachholspiel. Dann wartet Albstadt und schließlich kommt Ravensburg II an die Donau.

Seit Freitag steht auch fest, dass das Spiel gegen Laupheim endgültig mit 2:0 Toren/3 Punkten für die Olympia gewertet wird. Das teilt der WFV mit.