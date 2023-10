Kellerduell in der Kreisliga A 2. Der Drittletzte, der SV Bingen-Hitzkofen, empfängt den Vorletzten TSV Neufra/Hz, der Aufsteiger der Saison 2021/2022 den Aufsteiger der vergangenen Saison. Beide kennen sich aus langen gemeinsamen Jahren in der Kreisliga B.

Der SV Bingen/Hitzkofen ist das einzige Team, das noch ohne Heimsieg ist. Ein Punkt, 4:11 Tore, Rang 14 in dieser Wertung. „Ja, wenn wir zu Hause annähernd so gepunktet hätten wie auswärts, würden wir jetzt besser dastehen“, sagt Trainer Markus Bednarek. Auswärts holte die Mannschaft bislang sechs Punkte (7:9 Tore). Zur Erinnerung: Vor einem Jahr stand die Mannschaft nach acht Spielen auf Rang vier, mit 15 Punkten, 25:18 Toren. „Jetzt haben wir ein paar Punkte zu wenig“, sagt Bednarek.

Wichtige Stützen haben beide Vereine verlassen

Drei wichtige Stützen verließen den Verein (Kemnitz, Wehl, P. Scheider), Markus Andrei fehlt mit angerissenem Kreuzband, dazu verletzte oder kranke Spieler. Aktuell hat es Trainersohn Robin Bednarek erwischt. „Aber bis Sonntag sind ja noch ein paar Tage“, sagt der Trainer-Papa, der wohl auch auf Angreifer Marcel Lang verzichten muss. Und den jungen Spielern fehle noch die Konstanz. „Trotzdem wollen wir die natürlich nach und nach einbauen“, sagt Bednarek.

„Uns fehlt einfach die Konstanz. Wir schlagen Sigmaringen und verlieren dann gegen Alb-Lauchert und Renhardsweiler. Gegen Renhardsweiler müssen wir 3:1 führen. Gegen Bad Saulgau, Gammertingen und Renhardsweiler hatten wir uns schon mindestens vier Punkte ausgerechnet“, rechnet der Trainer vor.

Bingen will den Rückstand aufs Mittelfeld verkürzen

Der Abstand nach oben soll nicht zu groß werden. „Klar wollen wir möglichst viele Punkte bis zur Winterpause holen, über dem Strich stehen. Denn: Vier, fünf Wochen vor und nach der Pause ‐ das ist die Crunchtime“, sagt der Trainer. Was er meint: In dieser Phase sind die Plätze jahreszeitbedingt schwierig zu bespielen, der Ausgang vieler Partien offen. „Mit sieben Punkten aus den nächsten drei Spielen könnten wir einen Schritt machen“, rechnet er vor. Gegen Neufra habe man in der Kreisliga B enge Spiele gehabt, das erwarte er auch am Sonntag, so Bednarek.

Aufsteiger startet recht nervös

Auch der TSV Neufra um Trainer Ingo Allseits ist nicht ganz so in die Saison gestartet, wie sich das der Aufsteiger vielleicht erhofft hat. Die Abgänge seien nicht leicht zu kompensieren gewesen, räumt Abteilungsleiter Lukas Lewandowski ein. „Die Ergebnisse waren teilweise deutlich, hatten aber auch enge Spiele. Da hat uns auch das Spielglück ein wenig gefehlt“, sagt er.

„Wir haben auch gegen vier Mannschaften verloren, die inzwischen zu den Top 6 der Liga gehören“, sagt Lewandowski. Wenigstens habe man am vergangenen Wochenende das Spiel gegen Renhardsweiler gewonnen. „Und jetzt kommt das nächste wichtige Spiel. Wenn wir uns auf das konzentrieren, was wir können, haben wir gute Chancen“, glaubt er.

Teilweise deutliche Niederlagen

In den ersten zwei, drei Saisonspielen habe man zu viel Respekt gehabt. „Alles war neu. Es war halt vieles anders“, erinnert sich Lewandowski. Nach teilweise klaren Niederlagen (Bolstern 0:7, Sigmaringen 0:4) hat Neufra mit 27 Gegentoren die meisten der Liga. Man habe oft gut gespielt, es aber oft nicht über 90 Minuten durchgehalten, auch aufgrund fehlender Spieler.

Kuriose Tore fielen in der Geschichte beider miteinander

Derzeit fehlen Neufra zuvorderst Niko und Heiko Puma und damit der Mannschaft auch ein wenig die Durchschlagskraft. Beide kehren wohl erst nach der Winterpause zurück. Trotzdem: Aufs Spiel gegen Bingen freut sich auch Neufra. „Für mich ist es kein Derby direkt, aber Bingen ist immer wieder ein besonderes Spiel. Es gab Spiele, in denen alles dabei war“, erinnert sich Lewandowski. „Kuriose Tore, wie ein direkt verwandelter Eckball, aber auch Spiele, wie unser bislang letzter Auftritt in Bingen, als Bingen schon aufgestiegen war und wir einen Punkt geholt haben.“ Eine Punkteteilung würde am Sonntag beiden nicht so richtig helfen.

Sa., 21. Okt., 18.30 Uhr: SGM Alb-L Gamm./K. - SG Hettingen/Inn.; So., 22. Okt., 15 Uhr: FV Bad Saulgau - FC Mengen II, SC Türkiyemspor - SV Hohentengen II, FC Laiz - FV Fulgenstadt, SV Bingen/Hitz. - TSV Neufra, SV Renhardsweiler - SV Bronnen, SV Sigmaringen - SV Braunenweiler; Spielfrei: SGM SV Bolstern/SV Hochberg.