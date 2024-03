Nach sechs Spielen ohne Sieg haben die Handballer des TSV Bad Saulgau in der Verbandsliga am vergangenen Samstagabend einen Sieg gegen den TSV Köngen gefeiert. Vor voll besetzter Kronriedhalle war das 23:22 (14:10) verdient und ein wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Nach souveränem Beginn und einer komfortablen Fünf-Tore-Führung geriet der Erfolg ab Minute 40 in Gefahr und in der Schlussviertelstunde lief kaum mehr etwas zusammen. Doch Bad Saulgau fand ins Spiel zurück und rettete die so wichtigen zwei Punkte.

Die jungen Spieler überzeugen

Los ging’s verheißungsvoll für den TSV. Die Fans peitschten die Bad Saulgauer nach vorne. Der 18 Jahre alte A-Jugendspieler Niklas Gönner erfüllte seine Rolle als Spielmacher brillant, verteilte die Bälle, und kam selbst mehrfach durch den Abwehrriegel der Gäste. Gleich fünf Mal trug er sich in die Torschützenliste ein. Auch Youngster Marc Jung überraschte den Gegner mit schönen Körpertäuschungen und zwei wichtigen Treffern.

Köngen erwies sich als das temporeich auftretende Team, wie vor dem Spiel vermutet. Mit schnellen Tempogegenstößen kamen die Gäste immer wieder zum Erfolg. Doch Bad Saulgau stellte sich zunehmend darauf ein, dank eines schnellen Rückzugsverhaltens, und übernahm nach und nach die Kontrolle. Zudem zeigten die TSV-Torhüter Patrick Maas im ersten und David Bakos und Laines Schmid im zweiten Abschnitt tadellose Leistungen.

Köngen dreht das Spiel

Obwohl Linkshänder Alexander Kilian kurzfristig wegen Krankheit ausfiel und Rückraumspieler Marc Kuttler auch nur unter Schmerzen spielen konnte, schien das Heimteam den Gegner zu beherrschen. Ab Minute 40 häuften sich plötzlich die individuellen Fehler, ohne dass der Gegner wirklich großen Einfluss darauf hatte. Bad Saulgau leistete sich Abspiel- und Stockfehler sowie Fehlwürfe. Köngen witterte seine Chance, kam immer näher heran und ging sogar durch zwei Treffer von Florian Touet erstmals in Führung (54.).

Niklas Gönner glich aus, doch Hannes Hagelmayer brachte die Gaste wieder in Führung. Doch TSV-Kapitän Jochen Schäfer übernahm Verantwortung, traf vom Kreis und per Siebenmeter und wendete das Blatt. Da zeitgleich Reichenbach gegen Denkendorf (nächster TSV-Gegner am 9. März, 20 Uhr, Abfahrt Bus Festplatz: 16.45 Uhr) gewann, bleibt der Abstand der Bad Saulgauer, die nun Neunter sind, auf den vermeintlich ersten Abstiegsrang gleich.

Die Lage bleibt brisant

„Wir haben in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gezeigt, obwohl wir deutlich mehr Zeitstrafen bekamen als Köngen. Dann haben wir in der zweiten Halbzeit viele Bälle weggeworfen. Es war uns klar, dass Köngen nie aufsteckt. In der vergangenen Woche erzielte die Mannschaft in der letzten Sekunde den Siegtreffer. Doch dann haben wir durch unseren Mannschaftsgeist und mit Hilfe unseres tollen Publikums das Spiel wieder gedreht“, sagte ein erleichterter Cheftrainer Thomas Potzinger.

Köngens Co-Trainer Kai Schreiweis trauerte der vergebenen Chance nach. „Unsere junge Mannschaft ist eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen, scheiterte dann aber immer wieder am guten TSV-Torhüter. In der zweiten Halbzeit hatten wir eine starke Phase, haben fünf Tore aufgeholt und Moral gezeigt. Tempohandball liegt uns, aber es war einfach schwierig heute. Es hat über halb rechts dann auch nicht alles geklappt“, sagte Schreiweis.

Keller verteilt Lob

Auch Bad Saulgaus kommissarischer Sportlicher Leiter Björn Keller war erleichtert. „Wir müssen uns vor Augen halten, dass wir mehrere sehr junge eigene Spieler, darunter einen aktuellen A-Jugendspieler, im Verbandsligakader haben. Diese Spieler sind schon jetzt absolute Leistungsträger. Das ist nicht unbedingt üblich. Darauf können wir stolz sein. Die Spieler nehmen eine tolle Entwicklung.

TSV: Bakos, Schmid, Maas alle im Tor, Dück (1), Schäfer (5/davon 1 Siebenmeter), Weisser (3), Kuttler (2), Fritz, Martin (3), Kohler (2), Gönner (5), Jung (2), Schnell.