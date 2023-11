Der TSV Bad Saulgau verteidigt die Festung Kronriedhalle, Am Samstag besiegte die Mannschaft von Trainer Thomas Potzinger vor voll besetzter Kronriedhalle die SG Hegensberg/Liebersbronn mit 22:21 (14:13).

Bad Saulgau formierte unter der Anfeuerung des Publikums sofort seine Defensive. „Hebet“s“, skandierten die Fans. Und die Akteure auf dem Parkett leisteten Folge ‐ nach einigen Startschwerigkeiten. Angetrieben durch den pfeilschnellen und dynamischen Ausnahmekönner Noah Herda erwischten die Esslinger den besseren Start.

Gästespielmacher muss raus

Dann stand die TSV-Abwehr um Kapitän Jochen Schäfer und Marc Kuttler. Die Spielgemeinschaft biss sich an der kompakten Abwehr die Zähne aus. Nach dem 1:3-Rückstand kam auch die TSV-Offensive langsam in Fahrt. Jonas Dück und Marc Kuttler wurden von Minute zu Minute stärker und trafen aus dem Rückraum, Fabian Kohler überzeugte von Linkaußen und Jochen Schäfer am Kreis. Nach 15 Minuten konnte SG-Starspieler Noah Herda wegen einer Bauchmuskelverletzung nicht mehr weitermachen, sodass die Verantwortung nun auf mehrere SG-Schultern verteilt wurde. Der TSV war zunächst etwas irritiert, geriet mit zwei Treffern in Rückstand, fing sich aber wieder, münzte seine Feldüberlegenheit wieder in Tore um und führte zur Pause mit 14:13.

Laines Schmid und David Bakos halten stark

Im zweiten Abschnitt bestimmten die Abwehrreihen das Spiel. A-Jugendspieler Niklas Gönner und Yannik Beutter spielten frech auf und überraschten den Gegner. Der an der linken Hand verletzte Marco Weisser sorgte im Angriff ständig für Unruhe. Bad Saulgau setzte sich Mitte der zweiten Hälfte mit vier Toren ab (20:16), dann schwanden die Kräfte der dezimierten Mannschaft. Die Abwehr arbeitete jedoch weiter vorbildlich und ließ den gegnerischen Angreifern nur wenig Raum. Torhüter Laines Schmid glänzte einmal mehr durch spektakuläre Paraden, genauso wie David Bakos, der im ersten Abschnitt zwischen den Pfosten gestanden hatte.

Gästetrainer anerkennt Bad Saulgauer Heimstärke

SG-Trainer Gregor Schäfer gratulierte den Gastgebern: „Glückwunsch an den TSV zum Sieg. Es lief viel gegen uns, Noah Herda ist früh ausgefallen. Wir müssen daran arbeiten, dass wir das Spiel nicht nur auf ihn ausrichten. Die Leistung der Schiris war auf beiden Seiten nicht gut. Normalerweise spielen wir auswärts genauso wie zu Hause. Wir können uns gut auf Gegner und Fans einstellen, da wir uns entsprechend vorbereiten. Heute hat es leider nicht geklappt in dieser sehr emotionalen, voll besetzten Halle“, sagte Schäfer.

TSV-Coach Thomas Potzinger zeigte sich erleichtert. „Es war eine schwierige Vorbereitung in dieser Woche bei so vielen verletzten und kranken Spielern. Außerdem liegt uns die offensive 5:1-Deckung des Gegners eigentlich nicht. Aber vor diesem Super-Publikum hat die Mannschaft die Vorgaben weitgehend umgesetzt. Unsere halbhohen Würfe sind natürlich bei großen Torhütern nicht gut, daran müssen wir noch arbeiten. Jetzt ist es an der Zeit, auswärts genauso zu spielen“, sagte Potzinger.

Jetzt nach Donzdorf

Kapitän Jochen Schäfer freute sich. „Das war eine klasse Mannschaftsleistung. Wir sind im Moment keine Mannschaft, die an die 40 Tore in einer Begegnung wirft. Wir entwickeln unser Spiel aus der Abwehr heraus. Auch in der Offensive entwickeln wir uns nach und nach weiter. Marco Weisser wird mit seiner Dynamik immer stärker. Wir hoffen, dass seine Handverletzung bald abgeklungen ist“, sagte der Kapitän.

Am kommenden Samstag, 18. November, tritt der TSV beim Tabellenschlusslicht SG Winzingen/Wissgoldingen/Donzdorf an. Spielbeginn in der Donzdorfer Lautertalhalle ist um 20 Uhr. Abfahrt des Fanbusses ist um 16.15 Uhr auf dem Festplatz.

TSV: Bakos, Schmid, Maas alle im Tor, Dück (4), Schäfer (3/davon 2 Siebenmeter), Kuttler (3), Balan (3), Fritz, Kilian, Weisser (3), Martin, Kohler (3), Gönner (1), Beutter (2).