Das letzte Auswärtsspiel der Saison steht für den TSV Bad Saulgau in der Handball-Verbandsliga an. Die Reise geht am Samstag, 23. März zum Tabellenfünften SG Hegensberg-Liebersbronn. Spielbeginn in der Sporthalle Römerstraße ist um 20 Uhr. Die letzte Chance, auswärts doch noch zu punkten und wichtige Zähler im Abstiegskampf zu sammeln. Das wäre umso wichtiger für den TSV Bad Saulgau.

Soll dieser „Wunsch“ in Erfüllung gehen, darf sich die Potzinger-Mannschaft keine 15-minütige Schwächephase wie am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen Alfdorf leisten, als Bad Saulgau einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand gab.

Zwei oder drei Absteiger?

Bad Saulgau ist mittlerweile auf den drittletzten Platz, auf Rang zehn abgerutscht. Allerdings hat der Tabellenelfte Winzingen/Wißgoldingen zwei Spiele weniger absolviert hat als Bad Saulgau und den TSV bei ungünstigem Verlauf der noch ausstehenden Partien noch überholen könnte. Allerdings spielen beide noch gegeneinander - in Bad Saulgau.

Auf dem vorletzten Rang wäre der sofortige Wiederabstieg in die Landesliga besiegelt. Aber noch ist nicht klar, ob zwei oder sogar drei Mannschaften absteigen. Als Tabellenzehnter dürfte Bad Saulgau wohl noch hoffen. Um den Klassenerhalt sicher zu schaffen, müssen aber in den verbleibenden vier Saisonspielen - die letzten drei Begegnungen sind Heimspiele - möglichst viele Punkte her.

Knieprobleme, verletzt und krank

Die Zuversicht in Bad Saulgau, es doch noch zu schaffen und Trainer Thomas Potzinger einen guten Abschied zu bereiten, ist jedenfalls noch da. Der Cheftrainer versuchte indes, mit seinem Co-Trainer Henrik Utoft die vergangenen beiden Niederlagen aus den Köpfen der Mannschaft zu bringen und den Fokus auf das kommende Spiel zu richten.

Doch der halbe Kader ist verletzt oder krank. Der erst kürzlich genesene Marco Weisser hat sich gegen Alfdorf erneut verletzt - dieses Mal an den Bändern. Dean Martin und Daniel Balan laborieren an Knieproblemen. Auch Rückraumspieler Marc Kuttler stand gegen Alfdorf angeschlagen auf der Platte und musste in dieser Trainingswoche wegen hohen Fiebers pausieren. Niklas Gönner ging es ähnlich.

Abwehrformation ist eine Herausforderung

Trotzdem hofft der Coach, dass einige verletzte und kranke Spieler bis zum Samstag wieder halbwegs gesund aufs Parkett zurückkehren. „Mit den verbliebenen gesunden Spielern und A-Jugendlichen haben wir im Training Beispielsituationen geübt, wie Kreisanspiele. Hegensberg hat zwei sehr gute Rückraumschützen auf halblinks und halbrechts in seinen Reihen sowie einen fähigen Spielmacher, der diese großen Akteure gut in Szene setzt. Da müssen wir in der nötigen Höhe abwehren und aggressiv zu Werke gehen. Unser Gegner spielt in der Regel eine offensivere 5:1-Abwehr, darauf müssen wir uns einstellen“, sagt Potzinger. „Wir haben keinen Druck, das Spiel auswärts zu gewinnen. Vielleicht können wir deshalb auch eine Überraschung schaffen.“

Zur Gesamtsituation meint der Trainer: „Die Heimspiele gegen Winzingen und Esslingen sollten wir aber unbedingt gewinnen. Mal sehen, wie es gegen den Tabellenführer Weinstadt läuft. Die Weinstädter sind, wenn sie auf uns treffen, vielleicht schon Meister. Möglicherweise ist da deshalb auch noch was drin für uns.“

Zu diesem Spiel setzt der TSV Bad Saulgau einen Fanbus ein und hofft auf viele Mitreisende. Abfahrt ist um 16.30 Uhr auf dem Festplatz.

TSV: Bakos, Schmid (beide im Tor), Dück, Schäfer, Kuttler, Fritz, Martin, Kohler, Gönner, Jung, Schnell, Balan.