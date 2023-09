Aufsteiger TSV Bad Saulgau hat zum Saisonauftakt am Samstagabend in der fast voll besetzten Kronriedhalle den stark eingeschätzten Mitaufsteiger Remshalden überraschend deutlich mit 29:21 (13:10) besiegt. Nach der eher durchwachsenen Vorbereitung und der starken Leistung der Remshaldener in der vergangenen Saison inklusive einer souveränen Vorbereitung hatte kaum jemand in der Halle ein solches Ergebnis erwartet.

Druckvoller Beginn

Der TSV begann besonnen, ließ sich von den sehr schnell agierenden Gästen nicht aus der Ruhe bringen. Nur in den ersten Minuten hatte der Sportverein mit den schnellen Tempogegenstößen Erfolg, danach stellte sich die Abwehr der Hausherren sehr gut auf die wendigen Remshaldener ein. TSV-Torhüter Patrick Maas zeigte glänzende Paraden und verunsicherte den Gegner zusätzlich. Nur Rechtsaußen Marc-Aures Baldauf bekam die TSV-Abwehr selten in den Griff, er konnte acht Mal erfolgreich abschließen und war damit bester Torschütze des Spiels.

Kohler und Kilian sind kaum zu stoppen

Im Angriff nahm der TSV etwas Tempo aus dem Match, spielte sichere Pässe, wartete geduldig, bis ein Mitspieler frei stand und wurde mit zunehmender Spieldauer auch treffsicherer. So konnte vor allem der Rückraum mit Jonas Dück, Marc Kuttler und Daniel Balan Akzente setzen. Auch Fabian Kohler auf Linksaußen und in der zweiten Hälfte Alexander Kilian auf Rechtsaußen waren vom Gegner nur schwer in den Griff zu bekommen. Sie erzielten teils spektakuläre Treffer.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts kam sie dann doch, die (kurze) Schwächephase des TSV. Der Angriff trug beim Stand von 13:10 für den TSV seine Spielzüge schlampig vor, der Gegner kam Treffer um Treffer heran und konnte in der 35. Minute zum 14:14 ausgleichen. Doch die Hausherren besannen sich alter Tugenden, konzentrierten sich wieder und ließen den Ball wieder besser laufen.

Stark: Laines Schmid im Tor

Dann nahm Cheftrainer Thomas Potzinger einen taktischen Wechsel vor und brachte für den bis dato sehr gut aufgelegten Torhüter Patrick Maas Youngster Laines Schmid. Dieser zeigte sensationelle Paraden und brachte die gegnerischen Angreifer zur Verzweiflung. Obwohl der TSV von den Unparteiischen acht Zweiminutenstrafen verhängt bekam und oft in Unterzahl spielen musste, hatte man eigentlich nicht mehr das Gefühl, dass das Spiel eine Wendung nehmen würde. Die Offensive des Sportvereins kam fast zum Erliegen, der TSV setzte sich durch klug vorgetragene Angriffe weiter Treffer um Treffer ab und so war der Sieg am Ende auch in dieser Höhe verdient.

Es folgen nun drei Auswärtsspiele. Nächster Gegner ist am Samstag, 30. September der TV Steinheim. Spielbeginn in der Georg-Finkhalle in Gerstetten ist um 20 Uhr.

TSV: Bakos, Maas, Schmid (alle im Tor), Dück (5), Schäfer (3/davon 2 Siebenmeter), Kuttler (5), Balan (4), Fritz (1), Kilian (2), Weisser (2), Martin (2), Kohler (5/1), Schnell, Jung.