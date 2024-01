Im ersten Heimspiel der Rückrunde empfängt der TSV Bad Saulgau in der Handball-Verbandsliga den TV Steinheim. Die Potzinger-Mannschaft will ihr kämpferisches Gesicht zeigen und mithilfe der immer lautstarken Fankulisse im Kronrieder Hexenkessel auch den Tabellensechsten TV Steinheim schlagen, um weitere Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Spielbeginn am Samstag ist um 18 Uhr.

Viele Ausfälle behindern Vorbereitung

Bislang ist Bad Saulgau in eigener Halle noch verlustpunktfrei, viermal verließ der Aufsteiger die eigene Platte als Sieger. Das soll nach dem Wunsch von Cheftrainer Thomas Potzinger auch diesmal so sein. Bei den acht Auswärtsspielen gab's bislang nur einen Punkt. Da in der Rückrunde insgesamt sieben Heimspiele anstehen, hoffen Mannschaft und Verantwortliche auf viele weitere Punkte, um möglichst bald den Klassenerhalt zu sichern. Doch dazu sollte der TSV intensiv mit der gesamten Mannschaft trainieren, was von November bis Mitte Januar aufgrund vieler Verletzungen, Krankheit und aus persönlichen Gründen nicht der Fall war.

Vorrundenpartie lief nicht gut

In dieser Woche jedoch waren die meisten Akteure wieder am Start und so konnte das Trainergespann Potzinger/Utoft wie erhofft bei den jeweiligen Trainingseinheiten zwei Mannschaften bilden.

„Zum Glück konnten wir in dieser Woche wenigstens sechs gegen fünf trainieren, obwohl immer noch einige Spieler von Blessuren oder Krankheit geplagt sind. Die Jungs sind bei den Heimspielen natürlich besonders motiviert und beißen auf die Zähne. Jeder möchte vor eigenem Publikum zeigen, was er kann und möchte gewinnen“, sagt Potzinger.

Im Vorrundenspiel hielt Bad Saulgau in Steinheim gut mit, holte einen Rückstand auf und glich sechs Minuten vor dem Ende sogar zum 25:25 (54.) aus. Das Spiel schien zu Gunsten des TSV zu kippen. Dann insgesamt acht Zeitstrafen und einige Verletzungen schwächten die Bad Saulgauer, die Luft ging dem Aufsteiger aus und der TSV Bad Saulgau verlor - trotz großer kämpferischer Leistung - mit 25:30. Trotz allem freuen sich die Hausherren auf ein Wiedersehen mit Ex-TSV-Spielmacher Dennis Kaumann, der seit einigen Jahren wieder bei seinem Heimatverein unter Vertrag steht.

Ein Gegenspieler ist ein alter Bekannter

Doch Geschenke gibt es keine. Es zählen nur Punkte und möglichst deren zwei. Aufpassen sollte der TSV besonders auf eben Dennis Kaumann, der in blendender Verfassung zu sein scheint. Kürzlich konnte er gegen die Spitzenmannschaft Unterensingen zwölf Treffer erzielen und verwandelte alle Siebenmeter. Aber auch Maximilian Rau ist Torgarant und versteht sich mit Kaumann blind. Überhaupt ist der Turnverein breit aufgestellt und auf allen Positionen gefährlich. Jeder Akteur ist in der Lage, mehrere Treffer pro Spiel zu erzielen. Das macht Steinheim für den TSV nur schwer berechenbar.

Steinheim bringt den siebten Feldspieler

„Dennis Kaumann und Linkshänder Maximilian Rau müssen wir in den Griff bekommen. Kaumann ist ein guter Entscheider auf der Mitteposition. Steinheim spielt im Angriff sehr oft mit dem siebten Feldspieler, also ohne Torhüter. Auf dieses permanente Unterzahlspiel müssen wir uns einstellen. Zu Hause ist aber alles möglich. Wir hoffen, dass die Europameisterschaftseuphorie nach Bad Saulgau übergeschwappt ist und sehr viele Fans in die Halle kommen und uns anfeuern“, sagt der Bad Saulgauer Chefcoach.

TSV: Bakos, Schmid, Maas alle im Tor, Dück, Schäfer, Kuttler, Balan, Fritz, Kilian, Martin, Kohler, Gönner, Schnell, Beutter, Jung.