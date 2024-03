Die Verbandsliga-Handballer des TSV Bad Saulgau stehen nach der 25:33-Heimniederlage gegen den TSV „ALLOWA“ mit dem Rücken zur Wand. Dabei zeigten die Bad Saulgauer vor allem in der zweiten Halbzeit eine indiskutable Leistung und brachen völlig ein.

Denn eigentlich begann das Spiel vielversprechend aus Sicht des TSV. In den ersten 40 Minuten dominierten die Hausherren, die mit bis zu vier Treffern führten - trotz fünf nicht verwandelter Siebenmeter. Unter dem tosenden Jubel der großen Fangemeinde legte Bad Saulgau immer wieder vor. Patrick Fritz und Alexander Kilian trafen spektakulär am Kreis und von Rechtsaußen. Zur Pause führte Bad Saulgau mit 14:12.

Gästetrainer stellt um

In Halbzeit zwei versäumte es Bad Saulgau aber, den Sack vorzeitig zuzumachen. Dies sollte sich am Ende rächen. Plötzlich ließ die Konzentration nach, die Rückraumwürfe wurden unpräzise. Gästetorhüter Antonio Glumac wurde warmgeschossen, parierte glänzend und verunsicherte somit die Hausherren. Alfdorfs Trainer Pascal Diederich stellte zudem auf eine aggressivere 5:1-Abwehr um. Das schmeckte dem TSV gar nicht und provozierte Fehler. „Gegen die großen Rückraumspieler taten wir uns schwer, hinzu kommt der gute Torhüter. Die fünf verworfenen Siebenmeter waren natürlich fatal. In der zweiten Halbzeit haben wir völlig den Faden verloren, wir gerieten schwer in Rückstand, der irgendwann nicht mehr aufzuholen war. Auch die Umstellungen unseres dünn besetzten Rückraums haben nichts gebracht“, sagte Bad Saulgaus Trainer Thomas Potzinger.

Torhüter nicht in gewohnter Form

Denn was dem TSV in Halbzeit eins in Abwehr und Angriff gelang, gelang jetzt dem Gegner. Der schnelle Ausnahmespieler Niklas Burtsche lief zu Hochform auf, lief einen Konter nach dem anderen und traf fast nach Belieben. Weder David Bakos noch Laines Schmid im Tor konnten die klug herausgespielten Abschlüsse des Gegners parieren.

In Minute 44 war es dann so weit, die Gäste gingen zum ersten Mal in Führung (19:20) und bauten diese aus. Beim TSV häuften sich dann die individuellen Fehler. Trainer Thomas Potzinger wechselte kräftig durch, auch der ehemals Langzeitverletzte Daniel Balan durfte ran, warf zwei schöne Treffer, wurde dann aber wieder ausgewechselt. Am Ende fiel die Niederlage sicherlich ein paar Treffer zu hoch aus. Der TSV rutschte dadurch auf den drittletzten Tabellenplatz ab und muss in den verbleibenden vier Spielen unbedingt punkten, um sich die Chance auf den Klassenerhalt nicht zu verspielen.

Klassenerhalt wird immer schwieriger

Gästetrainer Pascal Diederich freute sich über den klaren Sieg. Er sagte: „Wir haben heute das Torhüterduell klar gewonnen. Was Bad Saulgau in der ersten Hälfte gelungen ist, gelang uns in der zweiten. Die Umstellung auf die 5:1-Abwehr, unser Tempospiel und die gute Chancenverwertung gegen Ende haben letztendlich den Ausschlag geben. Wir wussten, dass es vor diesem fantastischen Publikum schwer wird, aber wir haben das gut hinbekommen.“

Der TSV Bad Saulgau muss nun zur SG Hegensberg-Liebersbronn (Sa., 23. März, 20 Uhr, Sporthalle Römerstraße; Abfahrt Fanbus 16.30 Uhr, Festplatz) nach Esslingen. „Das wird nicht leichter. Es nützt jetzt alles nichts. Wir müssen konsequent weiter hart arbeiten, auch mit unseren jungen Spielern. Sie dürfen auch mal Fehler machen. An den Abschlüssen müssen wir feilen und das Tempospiel optimieren. Wir dürfen jetzt nicht groß in Panik verfallen“, sagte Potzinger.

TSV: Bakos, Schmid (bd. im Tor), Dück, Schäfer (1), Weisser (4), Kuttler (4), Fritz (3), Kilian (6), Martin, Kohler, Gönner (3 davon 1 Siebenmeter), Jung, Schnell (2), Balan (2).