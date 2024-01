Die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) hat ihr 100-jähriges Bestehen mit Abordnungen aus 68 Mitgliedszünften in Bad Saulgau gefeiert. Für den Ablauf des Samstags hatten die Programmplaner der Dorauszunft Saulgau Reihe von attraktiven Veranstaltungen zusammengestellt, die nicht nur die närrischen Gäste, sondern auch die Bad Saulgauer und alle Narrenfreunde zum Mitfeiern einluden.

Närrischer Markt

Los ging’s um 10 Uhr mit einem närrischen Markt auf dem Oberamteihof, wo Holzbuden bereits mit allerlei Ess- und Trinkbarem bestückt waren und zum zweiten Frühstück einluden. Nachdem eisige Morgenluft für rote Nasen und klamme Finger sorgten, fanden vor allem Glühmost und Glühwein reißenden Absatz.

Hatte Marktchef Florian Schmitt befürchtet, die Veranstaltung könnte angesichts der Minusgrade wenige Zuspruch finden, so glätteten sich seine Sorgenfalten, als ein Heer von Besuchern, häufig im Häs, zum Oberamteihof drängte.

Wurstschnappen und Malen

Mit dabei viel Jungvolk, das schon früh, oft noch im historischen Kinderwagen, mit dem Fasnetsbrauchtum vertraut gemacht wurde. Für die Mädchen und Jungen hatten die Jungnarren der Zunft ein Programm ausgetüftelt, dessen Stationen - Wurstschnappen, Malen, Filzbasteleien oder eine Hexenbesen-Rallye - stets umlagert waren. Neben Marktbuden, die allerhand Artikel ihrer Heimatzünfte, etwa der Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten, feilboten, demonstrierten zwei Holzkünstler ihre Arbeitsweise.

So Michael Tamoszus, der die überlebensgroßen Narrenfiguren der Dorauszunft gefertigt hatte, die während der Fasnetszeit markante Stellen der Stadt schmücken. Der Maskenschnitzer Alex Klaiber ließ sich ebenfalls über die Schulter schauen und verkaufte seine Zunftaccessoires gleich vor Ort.

Versucherle für Besucher

Viel Betrieb herrschte auch beim Stand der Schweizer Narrenzunft Karnöffel aus Willisau, wo auf überdimensionalen Kochplatten die „Vagantenpfanne“ brutzelte. Zur Überraschung der Marktbesucher verteilten die Schweizer Köche ihre Spezialität in Form großzügig bemessener Versucherle kostenlos an alle hungrigen Mäuler.

Für ihr Gastgeschenk zum 100- VSAN-Jubiläum hatten sie unter anderem 80 Kilogramm gescheibelte Kartoffeln und 20 Kilogramm Wurst dabei.

Abordnungen der Narrenzünfte Weingarten, Aulendorf, Laufenburg und Rottenburg steuerten zum Markt-Programm Beispiele aus ihrem Brauchtum bei, darunter Akrobatik, Tanz und Zunftmärsche.

Und auch Bad Saulgaus neueste Brauchtumsgruppe, das Brennfähnle, präsentierte sich gekonnt. Nachdem das Jubiläum letzte Auftritte für Raphael Oskamkowski-Miller als Zunftmeister bedeutete, war ein Team des Senders SWR 3 vor Ort, um den künftigen Bad Saulgauer Bürgermeister zu interviewen.

Fahnenträger bei der Serenade

Für die Öffentlichkeit gingen die Feierlichkeiten am frühen Abend auf dem Marktplatz mit einer Serenade weiter, deren musikalischer Teil überwiegend vom Spielmannszug der Bad Saulgauer Bürgerwache und deren Musikkorps bestritten wurde.

Eine Vielzahl von Fahnenträgern und Narrenfiguren aus den Reihen der VSAN war dicht gedrängt um den Platz gruppiert und verwandelte ihn in ein beeindruckenden Bild voll brillanter Farben.

Unter den Blicken zahlreicher Ehrengäste auf der Tribüne richteten Noch-Zunftmeister Raphael Osmakowski-Miller und der VSAN-Präsident Roland Wehrle Grußworte an die Festgemeinschaft. Beide betonten darin die Bedeutung der Fasnet als verbindendes, Freundschaft stiftendes Element zwischen den Menschen.

Nachdem vielen VSAN-Mitgliedern der Ablauf der „Sulgamer Fasnet“ unbekannt war, ging es zum Abschluss des offiziellen Programms ins Oberschwabenstadion, wo ein Feuerwerk markante Schlusspunkte setzte. Auf dem Rasen waren bereits Vorkehrungen getroffen worden, um den Gästen das Setzen der Riedhutzel zu demonstrieren.

Keine leichte Aufgabe

Keine leichte Aufgabe, nachdem die den Marktplatz umgebenden Häuserfronten fehlten, die dem Spektakel gewöhnlich eine wunderschöne Kulisse und dem Heer der begleitenden Riedhutzeln Verstecke bieten, aus denen sie sich nach und nach lösen. Trotzdem boten die Maskengruppen, begleitet von viel Live-Musik, in ihrer Lebendigkeit und Farbigkeit auf dem Rasen ein beeindruckendes Bild.

Als die Hexenfigur glücklich am Topp der Stange befestigt war, mag sich manch fasnetserfahrener Saulgauer gefragt haben, was mit dieser Riedhutzel weiter geschehe. Des Rätsels Lösung: Sie wird heruntergeholt und an einem sicheren Ort verstaut, um sie, wie ihre Vorgängerinnen, am Gompia Donnschtig auf dem Marktplatz zu installieren. Am Fasnetsdienstag wird die Puppe dort unter herzzerreißendem Geheule verbrannt.