Bad Saulgau

Trauernde unterstützen im Ehrenamt

Bad Saulgau / Lesedauer: 1 min

Für bestehende Trauerkreise in den Dekanaten Biberach und Saulgau und den Trauerbesuchsdienst der Seelsorgeeinheit Biberach sucht die Caritas Unterstützung im freiwilligen Engagement. Um Interessierten das kleine ABC im Umgang mit Trauer mit an die Hand zu geben, bietet die Kontaktstelle Trauer der Caritas und Dekanate Biberach und Saulgau einen Vorbereitungskurs an.