Trauer in Bad Saulgau: Willi Neudörffer ist tot

Die Stadt Bad Saulgau hat eine Persönlichkeit verloren. Willi Neudörffer ist am Mittwoch, 13. März, nach einer kurzen Phase der Krankheit im Alter von 86 Jahren gestorben. Er hinterlässt seine Frau, einen Sohn und eine Tochter sowie drei Enkelkinder.

Er war ein sehr aktiver Mensch. Ralf Neudörffer

„Er war sein aktiver Mensch“, sagt Sohn Ralf Neudörffer über seinen Vater. Und damit hat er vollkommen recht. Denn Willi Neudörffer war in der Stadt sehr engagiert. Für die Fraktion der Freien Wähler saß er von 1980 bis 1999 im Gemeinderat.

Mit 15 bei der Jugendfeuerwehr

Im etwa gleichen Zeitraum - von 1981 bis 1996 - war er drei Amtsperioden lang Stadtbrandmeister der Feuerwehr Bad Saulgau, bei der als 15-Jähriger bei der Jugendfeuerwehr anfing.

Insgesamt war er 39 Jahre lang bei der Feuerwehr. „Sein größtes Projekt war der Neubau des Feuerwehrgerätehauses an der Martin-Staud-Straße“, sagt der jetzige Stadtbrandmeister Karl-Heinz Dumbeck.

Der Standort sei damals nicht ganz unumstritten gewesen. „Er setzte sich aber durch“, ergänzt Dumbeck. Neudörffer, der zudem im Ausschuss des Kreisfeuerwehrverbands Sigmaringen saß, seien außerdem zahlreiche Fahrzeugbeschaffungen zu verdanken, so Dumbeck.

Mitglied im Bürgerausschuss

Sein Wirken ging aber weit über die Feuerwehr hinaus. Neudörffer war 30 Jahre lang - von 1968 bis 1998 - Präsidiumsmitglied des Bürgerausschusses. „Er war eigentlich überall“, sagt Präsident Richard Frey.

Willi Neudörffer war federführend beim Bau der Wagenhalle, war verantwortlich für die Gespannführer, leitete jahrelang eine Umzugsgruppe und hatte zum Ende hin beim Adlerschießen den Hut auf.

Die Liste geht noch weiter, denn Neudörffer war Büttel bei der Dorauszunft, war in seiner Funktion als Schlossermeister in der Handwerkskammer Reutlingen und in der Metallinnung Sigmaringen.

Wenn er dann Zeit übrig hatte, war er sogar Schöffe vor dem Arbeitsgericht. Vor mehr als 20 Jahren übergab er seinem Sohn Ralf sein Fahrradgeschäft, das er genau so aufgebaut hatte wie den Nähladen.