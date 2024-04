Noch kämpft der SV Hohentengen um den Klassenerhalt in der Fußball-andesliga und es ist noch nicht klar, ob es die Göge-Mannschaft schafft oder ein Jahr nach dem Aufstieg wieder ins Bezirksoberhaus runter muss. Klar ist allerdings, wer in der kommenden Saison die sportliche Verantwortung hat. Christian Lehr und Lukas Stützle beerben den scheidenden Aufstiegstrainer Fabian Beckert und werden in der kommenden Saison 2024/2025 die Mannschaft als Spielertrainer aufs Feld führen.

Nahe bei der Mannschaft

„Wir sind ja mit Fabian Beckert als Spielertrainer in den vergangenen Jahren sehr gut gefahren“, sagt Abteilungsleiter Clayton Sigle. „Ich habe mich in der Mannschaft umgehört. Wir haben eine junge Mannschaft, die eher junge Trainer benötigt und keinen 50-Jährigen, der von draußen die Kommandos gibt“, sagt Sigle. Man habe ohnehin mit der Konstellation eines Spielertrainers gute Erfahrungen gemacht. „Aber klar ist natürlich auch, dass wir als Spielertrainer nur jemanden nehmen konnten, der ein Vorbild auf und außerhalb des Platzes ist. Und ich denke, mit Lukas Stützle und Christian Lehr haben wir da die beiden richtigen gefunden.“

Mit Weitblick zurückgeholt

An dieses Duo, so Sigle, habe er schon gedacht, als Beckert sagte, dass er aufhören wollte. Beckert ist seit einiger Zeit Geschäftsführer einer mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Dozent einer Hochschule und frisch gebackener zweifacher Familienvater und hatte auch deshalb signalisiert, nicht mehr weitermachen zu wollen. „Und Christian Lehr ist ja schon Co-Trainer. Es war mein Plan, dass er Trainer wird, da er großen Einfluss auf die Mannschaft hat und auch als Typ gut zur Mannschaft passt. Außerdem will Christian diesen Weg einschlagen. Er hat ja auch entsprechende erste Lehrgänge gemacht, will jetzt seinen C-Schein machen“, sagt Sigle.

„Will, dass Ihr das macht“

„Ich habe mich mit Christian und Lukas zusammengesetzt und beiden gesagt: Ich will, dass Ihr beide das macht und sie gefragt, ob sie sich das vorstellen können. Sie haben sich zusammengesetzt und sind zum Entschluss gekommen, dass sie das machen“, sagt Sigle. Er sei froh darüber, so Sigle. „Wir haben ja eine intakte Mannschaft und brauchen keinen Trainer von außen, der viel umkrempeln will. Wir wissen, was die Mannschaft will.“ Das Trainerteam Lehr/Stützle wird in der kommenden Saison verstärkt durch Heiko Schäfer, der sich von draußen ein Bild vom Spiel machen soll und seit Winter zweiter Abteilungsleiter des SV Hohentengen ist.

Schäfer als Remensperger-Nachfolger

Heiko Schäfer trat die Nachfolge von Andreas Remensperger an. „Wir hatten unterschiedliche Sichtweisen“, räumt Sigle im Nachhinein über den Rückzug Remenspergers ein, der sich selbst bei Bekanntwerden seines Schrittes zu diesem nicht äußern wollte. „Ich wollte nicht, dass wir die Landesliga einfach so herschenken“, begründet Sigle den Schritt der Nachverpflichtungen. Aber es sei richtig gewesen, Christian Lehr sowie die Ender-Zwillinge Yannick und Luke im Winter zu holen.

Geld investiert - mit Erfolg

„Der gute Start mit sechs Punkten aus drei Spielen bestätigt das ja. Auch Yannick und Luke sind gute Typen, die gut zur Mannschaft passen, die uns sowohl im Spiel als auch der Mannschaft als Ganzes weiterhelfen. Natürlich hätten alle mit dem Finger auf mich gezeigt, wenn es schiefgegangen wäre.“ Aber als man die drei geholt habe, sei klar gewesen: „Wir müssen was zahlen. Natürlich wäre ich froh, es wäre etwas weniger gewesen“, räumt Sigle ein. In der Winterpause sind - entgegen der Wechsel im Sommer, in denen die Ablösen zwischen den einzelnen Ligen festgeschrieben sind - diese bei bestehenden Verträgen/Zusagen frei verhandelbar. Nach SZ-Informationen sollen die abgebenden Vereine TSV Scheer (Christian Lehr) und FC Ostrach (Yannick Ender, Luke Ender) mittlere vierstellige Summen für die drei Spieler aufgerufen haben.

Sigle hofft weiter auf Beckerts Rat und Tat

Wie es mit dem Spieler Fabian Beckert weitergeht, ist noch nicht endgültig geklärt. „Er hat mir versichert, dass er zu keinem anderen Verein geht. Er hat gesagt: Ich spiele halt in der zweiten Mannschaft. Doch wir müssen uns noch einmal zusammensetzen. Schaffen wir den Klassenerhalt, sagt er vielleicht: Jetzt will ich nochmal spielen. Steigen wir ab, sagt er vielleicht: So höre ich nicht auf“, sagt Sigle.

Es wird klar: Der Abteilungsleiter des SV Hohentengen hat die Hoffnung, dass Fabian Beckert weiter als Spieler zum Kader gehört. „Aber ich lasse ihn da völlig frei entscheiden. Auf jeden Fall will ich ihn aber zu mir in die Abteilung holen“, sagt Sigle. Denn auf keinen Fall wolle der Verein das Wissen, die Expertise eines oberligaerfahrenen Fabian Beckert brach liegen lassen. „Und Fabian ist ein super Typ. Ich weiß, was wir an ihm haben“, sagt Sigle, der weiter auf Beckerts Meinung zählt.