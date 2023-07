„Ja, natürlich freue ich mich“, sagt Steffen Maurer, dass die Wahl der Trainerkollegen der Fußball–Bezirksliga zum Trainer des Jahres auf ihn fiel. Der Spielertrainer der SGM TSV Ertingen/SV Binzwangen siegte mit fünf Stimmen, vor Safet Hyseni (4, SGM FV Altshausen/SV Ebenweiler) und Meistertrainer Fabian Beckert (3, SV Hohentengen).

Als Aufsteiger zum Klassenerhalt

„Es freut mich auch deshalb, weil ich glaube, dass die Trainer selbst am besten wissen, was für eine Arbeit der Trainerjob ist“, sagt Maurer. Der 35–Jährige ist seit 2020 Trainer bei der SG Ertingen/Binzwangen, schaffte im zweiten Jahr — in der ersten vollen Saison nach den beiden Coronajahren — den direkten Aufstieg in die Bezirksliga und in der abgelaufenen Saison den Klassenerhalt.

Die Elf des Jahres ist komplett. Auch der Coach steht fest. (Foto: Inga Malzahn-Heger )

„Mit einem Aufsteiger den Klassenerhalt zu schaffen ist, denke ich, eine Leistung, die die Trainer einordnen können. Aber du brauchst halt auch eine Mannschaft dazu. Ohne die Mannschaft, die von dem überzeugt ist, was der Trainer von ihr fordert, geht auch nichts“, reicht er einen großen Teil der Lorbeeren weiter.

Positiv sein ist wichtig

„Als Trainer“, sagt Maurer und charakterisiert sich selbst, „bin ich jemand, der immer erwartet, dass die Spieler mit einhundert Prozent bei der Sache sind. Aber auch die Positivität ist wichtig“, sagt der B–Schein–Inhaber. „Wenn das nicht der Fall ist ...“, sagt er und winkt gefühlt ab. Entscheidend sei auch, wie der eine zum anderen sei, die Gemeinschaft, das Gefüge, aber auch die Freude, die ein Team empfinde. „Wichtig ist, dass du als Trainer einen klaren Plan hast“, sagt Maurer.

Mit 20 spielst du einfach. Steffen Maurer

Die Mannschaft als solche ist ihm besonders wichtig. „Wir sind eine Mannschaft, der viele Mannschaften in der Liga spielerisch überlegen sind“, sagt Maurer, „umso wichtiger ist, dass alle Spieler wissen und akzeptieren, wohin ich als Trainer mit der Mannschaft möchte. Zum Glück haben wir wenig echte Einzelspieler, wenige Individualisten, die ihr Ding durchboxen wollen“, sagt Maurer.

Maurer investiert viel Zeit

Wie viel Zeit er auf den Job als Trainer verwendet, kann Maurer nicht genau sagen. „Aber pro Einheit kannst du, inklusive Vorbereitung ruhig drei Stunden ansetzen. Ich bin meistens eine Stunde vor dem Training auf dem Platz“, sagt Maurer. „Dreimal pro Woche Training, dazu ein Spiel — oder wie am vergangenen Wochenende ein Turnier mit Spielen am Freitag, Samstag und Sonntag“, rechnet er vor.

Co–Trainer zum Austausch

Der Trainer Steffen Maurer kann im Training schon mal die „Keule“ rausholen, wenn seine Mannschaft nicht so hundertprozentig mitzieht, wie er sich das vorstellt. Steffen Maurer, ein „harter Hund“? Es könne sein, dass er mal eine Übung einstreue, um die Mannschaft auf seine Linie zu bringen, bestätigt er. Da sei es ein Vorteil, dass er selbst noch die Übungen mitmachen könne. Gleichzeitig spüre er schon die Zwickmühle, in der jeder Spielertrainer stecke.

„Als ich mal einige Spiele nicht spielen konnte, war das ganz angenehm, auch mal draußen zu stehen und die Dinge zu beobachten.“ Das tut er sonst nur, wenn er einzelne Spiele auf Video aufnimmt. So treffe es sich sehr gut, seit dieser Saison mit Rene Recker einen Co–Trainer zu haben. „Mit ihm kann ich mich austauschen“, sagt Maurer.

Junge Spieler müssen Erfahrungen sammeln

Als junger Spieler sei ihm noch nicht klar gewesen, dass er einmal als Trainer werde. „Mit 20 spielst du einfach. Damals, in Uttenweiler, sei er von Jahr zu Jahr in die Aufgabe hineingewachsen. „Als Kapitän habe ich gemerkt, dass ich Spaß habe, dabei zu helfen, junge Spieler weiterzuentwickeln.“

Jüngstes Beispiel: Im Elfmeterschießen gegen Riedlingen im Bussenpokalfinale habe er bewusst die jungen Spieler schießen lassen. „Die sollen Erfahrung sammeln. Nur Erfahrung bringt dich weiter.“ Er selbst habe eigentlich kein wirkliches Trainervorbild. „Man pickt sich halt von allen gewisse Dinge heraus, oder Sachen, die man selbst ein bisschen anders oder besser machen möchte.“

Maurer hat den B–Schein

2019 nahm die Trainerkarriere des Steffen Maurer Fahrt auf. Damals machte er den B–Trainerschein in Ruit. Seither geht er immer wieder auf Fortbildung in die Sportschule. „Es interessiert mich einfach, mich als Trainer weiterzuentwickeln. Nicht nur innerhalb des Vereins. Ich kann mir absolut vorstellen, in den kommenden Jahren weitere Scheine zu erwerben“, lässt er durchblicken, dass er sich noch nicht am Ende seiner Entwicklung sieht.

Natürlich sei sein Weggang aus Uttenweiler auch für ihn ein brutaler Einschnitt gewesen, verrät das SVU–Urgestein, dass die Jugend durchlief und schließlich bei den Aktiven (bis Landesliga) spielte. „Ich habe noch viele Freunde dort, habe mit einigen noch gespielt, ich bin nach wie vor oft in Uttenweiler, schaue zu.“ Dennoch habe er nur wenige Wochen benötigt, um sich bei seinem neuen Verein zurecht zu finden. Aber generell sei es auch etwas gutes, wenn man mit neuen Persönlichkeiten zu tun habe, sich austausche, sagt er.

Sonderschulpädagoge und Fußballtrainer

Maurer, im „richtigen Leben“ studierter Sonderschulpädagoge an einer Ehinger Schule, der vor allem mit Kindern mit geistiger Behinderung arbeitet, hat Spaß daran, gerade die soziale Komponente, die Kommunikation in einem Team zu stärken. Den Zusammenhalt, in der Schule wie im Fußball. Trotzdem, räumt er ein, dass es manchmal schwierig sei, abzuschalten. „Gerade in der vergangenen Saison, als es gegen den Abstieg ging, habe er das Erlebte das eine oder andere Mal nach Hause getragen. „Ja, das ist ganz wichtig, dass du dann ein Ventil findest.“ In der Familie spürt er da viel Verständnis. „Meine Frau ist selbst noch Spielerin“, sagt er.

Groß sei der Respekt, wie andere (Spieler-)Trainer als Väter mit kleinen Kindern, Fußball und Beruf unter einen Hut bekämen. „Größten Respekt an Fabian (Beckert, SV Hohentengen, d. Red.) oder Florian (Geiselhart, SV Uttenweiler, d. Red.)“, sagt er über zwei Trainer, die junge Väter sind, mit denen er auch mal den Austausch pflegt.

Ungewiss, wie lange Maurer noch spielt

Wie lange er selbst als Defensivstratege noch auf dem Platz stehen will? „Das kann ich nicht sagen. Von größeren Verletzungen bin ich zum Glück verschont geblieben“, sagt er. So lange dass so bleibe... „Aber vielleicht kommt ja mal eine Aufgabe als Trainer, wo das Niveau auf dem Platz so gut ist, dass ich nicht mehr mitspielen muss oder kann. So lange es aber die Fitness es zulässt... Doch es ist schwierig, da eine Aussage zu treffen.“