Tradition und Trachten

Ein arbeitsintensives, aber auch interessantes und erfolgreiches Wochenende hat der Heimat- und Trachtenverein Saulgau hinter sich. Das Erntedankfest, das der Heimat- und Trachtenverein zusammen mit der Kirchengemeinde veranstaltet, ist eine feste Größe im kirchlichen Jahreskreis. In diesem Jahr richtete der Heimat- und Trachtenverein an diesem Sonntag auch noch den Gaujugendtag des Bodensee-Heimat- und Trachtenverbands aus und war somit Gastgeber für beinahe 100 Kinder aus acht Vereinen.

Der Tag startete mit der Prozession der Erntekrone in die Johanneskirche zum festlichen Gottesdienst, zelebriert von Dekan Peter Müller und liturgisch von den Trachtlern mitgestaltet. Dekan Peter Müller machte in seiner Predigt in Anlehnung an die Tageslesung vom Weinberg Gottes deutlich, dass die täglichen Gaben nicht selbstverständlich sind.

Nach dem Gottesdienst ging es zum eigentlichen Gaujugendtag ins Dorfgemeinschaftshaus Bogenweiler, wo bereits ein schmackhaftes Mittagessen auf die hungrigen Mäuler wartete. Zum anschließenden Nachmittagsprogramm konnte der Vorsitzende des Heimat- und Trachtenvereins unter den Besuchern auch Dekan Peter Müller, den ersten Beigeordneten Richard Striegel und den Vorsitzenden des Bodensee-Heimat- und Trachtenverband Werner Halder aus Waldburg begrüßen. In seinem Grußwort brach Richard Striegel eine Lanze für die Arbeit der Heimat- und Trachtenvereine.

„Traditionsbewusstsein und Heimatverbundenheit, wie sie von den Trachtenvereinen gepflegt werden, sind keine Floskeln oder gar verstaubte Haltung, sondern Ausdruck einer gelebten Kultur“ so Striegel. Dies brachte auch der Vorsitzende Werner Halder zum Ausdruck, der diesen Gaujugendtag als Beweis sieht, dass die Trachtenbewegung getreu der Aussage des Philosophen Carl Friedrich von Weizsäcker ‐ „Tradition ist bewahrter Fortschritt, Fortschritt ist weitergeführte Tradition“ ‐ eine Zukunft hat.

Unter der Moderation von Gaujugendleiter Tim Otto aus Friedrichshafen zeigten der Nachwuchs der Trachtenvereine Bodenseer Friedrichshafen, Syrgensteiner Eglofs, Argentaler Wangen, Trachtenverein Waldburg, Bayrisch Bodenseer Lindau, Eichwäldler Lindau, Trachtenverein Montfort Tettnang, Heimat- und Trachtenverein Saulgau und als Gäste die Trachtentanzgruppe Bittelschieß ihre Tanzkünste. Hände in die Hüfte gestützt, lächelnd und schon beim Auftanz gute Laune verbreitend, ging es auf die Bühne. In wechselnden Choreographien gab es für die begeistert mitgehenden Besuchern eine bunte Abfolge von Tänzen wie die „Zigeunerpolka“ den „Fröhlichen Kreis“, den „Müssschneckatztanz“ und den Hit bei der Jugend, den temperamentvollen und lautstarken „Hettlinger Bandriter“ und die Plattler wie den „Bodenseegauschlag“ und den „Haushammer“.