Gleich zweimal haben Mannschaften an diesem Wochenende einen Rückstand in einen Sieg umgedreht. Ertingen/Binzwangen lag zur Pause gegen Blönried/Ebersbach mit 0:1 zurück und siegte mit 2:1, der TSV Sig’dorf siegte — trotz 0:2–Rückstand — in Hundersingen mit 3:2. Ansonsten schlug der FCK Aufsteiger Oberdischingen, im Duell der Landesligaabsteiger besiegte Ehingen den FC Ostrach und die SG Altheim war in Bad Schussenried chancenlos. In Uttenweiler war es ein bisschen schräg nach Empfinden der Gastgeber.

TSG Ehingen — FC Ostrach 2:0 (1:0).

Tore: 1:0 Dominik Pikneev (27.), 2:0 Elias Madarac (60.). — Die Ehinger ließen sich am Samstag trotz der kurzen Pause nichts anmerken und spielten wie gewohnt auf. Dabei war der FC Ostrach durchaus ein achtbarer Gegner, der durch seine großen Spieler sich jedoch nicht durchsetzen konnte. Nach einem Schuss an die Latte und vier Eckbällen in Folge startete Dominik Pikneev einen Alleingang und schloss diesen mit dem 1:0 ab. Bei zwei gefährlichen Gegenangriffen war TSG–Torhüter Patrick Vonnier auf dem Posten und schließlich traf dann auch noch Elias Madarac, dessen Schuss von der Innenseite des Torpfostens zum 2:0 ins Ostracher Tor ging.

SV Uttenweiler — SGM SW Rottenacker/Munderkingen 4:4 (2:1).

Tore: 1:0 Florian Geiselhart (14.), 2:0 Pascal Volz (34.), 2:1 Jannik Sachpaizidis (39.), 2:2 Philipp Faßold (50.), 2:3 Florian Stiehle (54./FE), 3:3 Florian Geiselhart (58.), 3:4 Jannik Sachpaizidis (65.), 4:4, Florian Geiselhart (88.). — Rote Karte: Jona Sachpaizidis (90. +1/SGM; grobes Foulspiel). — Z.: 250. — Uttenweiler vergab seine Möglichkeiten zunächst, ehe Spielertrainer Geiselhart sein Team per Kopf nach Hereingabe von Daniel Weber in Führung brachte. Weiter besaß Uttenweiler in einem munteren Spiel die besseren Möglichkeiten. Pascal Volz erhöhte nach Zuspiel von Timo Schmid — 2:0 (34.). Der Anschluss fiel nach einem — aus Uttenweiler Sicht — fragwürdigen Freistoß. Nach dem Wechsel bekamen die Gäste erneut einen Freistoß zugesprochen, nachdem ein Gästespieler vom Ball im Gesicht getroffen worden war. Der Schiedsrichter, so Uttenweiler, habe dies als Foul gesehen. 2:2 (50.). Vier Minuten gab es Elfmeter für die Gäste. Aus Sicht des SVU sei der Gästespieler „über seine eigenen Beine und den Ball gestolpert“ — 2:3. Nur vier Minuten nach dem Elfmeter glich Geiselhart nach Pass von Volz wieder aus, doch nach einem Konter der Gäste lagen diese erneut in Führung. Geiselhart gelang mit seinem dritten Treffer — wieder auf Zuspiel von Volz, das 4:4, ehe Volz von seinem Gegenspieler von den Beinen geholt wurde: Rot.

Spfr Hundersingen — TSV Sigmaringendorf–L. 2:3 (1:0).

Tore: 1:0 Julian Störkle (17.), 2:0 Agim Rahmani (55.), 2:1, 2:2 Felix Heimpel (64./78.), 2:3 Marius Müller (90.). — Z.: 150. — „Das ist sehr bitter“, sagte Sportfreunde–Trainer Jonathan Guth nach der Partie. Wieder einmal — wie schon in Ostrach — hatte seine Mannschaft eine Führung in den letzten 25 Minuten verspielt, dieses Mal sogar ein 2:0. „Wir hätten früher höher führen müssen, waren zu Beginn besser und sind nach einem Standard und einer Kombination über Dennis Heiß und Florian Brotzer, der flach quer gespielt hat, durch Julian Störkle in Führung gegangen.“ Mitte der ersten Halbzeit kamen die Gäste besser auf, trotzdem erhöhte Rahmani nach dem Wechsel (55.). Dann gaben die Sportfreunde das Spiel aus der Hand. Nach einer Kombination über die Außen traf Felix Heimpel zum ersten (64.) und Glich 14 Minuten später sogar aus. Dabei hatte der Gastgeber vor und nach dem Ausgleich jeweils gute Chancen durch Julian Störkle und Bischofberger. Dann aber traf Marius Müller in der Schlussminute und die Sportfreunde standen ohne einen Punkt da.

SGM TSV Ertingen/SV Binzwangen — SGM SC Blönried/SV Ebersbach 2:1 (0:1).

Tore: 0:1 Linus Weiß (45.), 1:1 Eigentor (75.), 2:1 Johannes Jäggle (82.). — Z.: 200. — In den ersten 30 Minuten hatte der Gastgeber, der auf fünf Spieler verzichten musste — unter anderem auf Lukas Guth und Benny Hecht, die am vergangenen Wochenende mit den Köpfen zusammngestoßen waren und mit mehreren Stichen genäht werden mussten — mehr vom Spiel und die besseren Chancen. In der Schlussviertelstunde kam der Gast auf, war am Drücker und traf durch Linus Weiß, der nach einem Solo durch fünf Gegenspieler traf (45.). Im zweiten Abschnitt verdiente sich der Gastgeber den Ausgleich. „Wir haben es dann mehr über die Außen probiert“, sagte Ertingen/Binzwangen–Coach Maurer. Nach einer Flanke von Christoph Buck verlängerte ein Gästespieler den Ball ins eigene Netz (75.). Die Geduld der Gastgeber zahlte sich aus. Nach einem Angriff über die rechte Seite stand Johannes Jäggle goldrichtig — 2:1 (82.). Steffen Maurer bescheinigte Schiedsrichter Jürgen Hinderhofer eine starke Leistung.

FV Bad Schussenried — SG Altheim 4:0 (2:0).

Tore: 1:0 Stephen Liebhardt (3.), 2:0 Paul Schmid (20.), 3:0 Nico Junker (49.), 4:0 Robin Junker (57.). — Z.: 500. — Vor einer wahren Rekordkulisse erlebten die Violetten ein optimales Wochenende. „Gesterm hat unsere AH das Halbfinale der Württembergischen erreicht, die Zweite hat auch gewonnen und heute die erste Mannschaft“, sagte Haug am Sonntagabend. Nach einem Freistoß auf den langen Pfosten stand Liebhardt richtig — 1:0 (3.), nach einem Angriff über rechts passte Liebhardt selbst auf Schmid — 2:0 (20.). Nach einem weiteren Freistoß kam der Ball zu Niko Junker, der per Kopf traf — 3:0 (49.). Denn Schlusspunkt setzte dessen Bruder Robin Junker, der schön über halbrechts angespielt wurde und von außerhalb des Strafraums abschloss — 4:0 (57.).

FC 1911 Krauchenwies/Hausen a.A./Göggingen — SV Oberdischingen 3:1 (2:0).

Tore: 1:0 Tim Kremer (20.), 2:0 Jonas Back (33.), 3:0 Simon Kronenthaler (55.), 3:1 Julian Albrecht (88./FE). — Z.: 250. — Zu einem verdienten Sieg kam der FCK am Sonntagabend gegen den Aufsteiger. Den Führungstreffer bereitete Simeon Bohner vor, der schön ablegte auf Kremer — 1:0, vor dem 2:0 spielte sich Kronenthaler durch und passte zurück auf Back, das 3:0 besorgte Kronenthaler selbst. „Die Gäste standen sehr tief, hatten praktisch nur eine Chance kurz vor der Halbzeit. Für uns war der Sieg nach zwei Niederlagen wichtig. Mit sechs Punkten aus vier Spielen ist alles gut“, sagte der FCK–Vorsitzende Marcel Gauggel nach der Partie.