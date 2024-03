Nach diesem Spieltag bleibt in der Fußball-Bezirksliga Donau das meiste unverändert. Die sieben Teams aus der oberen Tabellenhälfte besiegten die Mannschaften aus der unteren Hälfte. Somit wird nur die Kluft zwischen oben und unten größer und die Lage für die Mannschaften im Keller prekärer.

FCK verkauft sich gut

FC 1911 Krauchenwies/Hausen a.A./Göggingen - SG Öpfingen 0:1 (0:1). - Tor: 0:1 Philipp Mall (13.). - Z.: 200. - Auf dem Kunstrasen in Ablach zeigten die Gastgeber auch ohne zehn verletzte Spieler eine engagierte Leistung. Trotzdem entführte der Titelkandidat die Punkte. Der Treffer des Tages fiel durch einen schön herausgespielten Angriff. In der Folge ließ der FCK drei, vier gute Chancen ungenutzt. „Wir haben uns gegen einen guten Gegner nicht belohnt, haben gut gespielt. Umso ärgerlicher ist die Niederlage“, sagte FCK-Chef Marcel Gauggel.

Altshausen macht zwei Fehler

SGM Altshausen/Ebenweiler - SGM SW Rottenacker/Munderkingen 2:3 (1:2). - Tore: 0:1 Lukas Ottenbreit (12.), 1:1 Lennard Bachmann (21.), 1:2 Florian Stiehle (33.), 1:3 Jannik Sachpazidis (47.), 2:3 David Kiem (83.). - Z.: 150. - BV: Sven Fritzen (A/E) pariert Foulelfmeter (16.). - Zwei leichte Ballverluste begünstigten die Niederlage der Hyseni-Mannschaft gegen den Titelkandidaten in Ebenweiler. Nach einer Ecke eroberte die Heimelf den Ball, verlor ihn aber sofort wieder, Lukas Ottenbreit nutzte das zur Gästeführung. Sven Fritzen entschärfte dann einen von ihm selbst verschuldeten Elfmeter, Niki Schnell vergab den möglichen Ausgleich: Nach einem Abschluss von Schnell wehrte Schwarz-Weiß-Torwart Moritz Heinzmann den Ball so ab, dass er mit dem Allerwertesten auf den Ball fiel, der bei dieser Aktion sogar kaputt ging. Lennard Bachmann gelang nach einem schönen Spielzug das 1:1. Doch ein erneuter Ballverlust im Aufbau brachte die erneute Gästeführung. „Wir haben uns in der Pause viel vorgenommen, stattdessen mussten wir nach einem Freistoß das 1:3 per Kopf hinnehmen“, sagte Safet Hyseni. Der Gastgeber warf nun alles nach vorne, doch zu mehr als dem 2:3 reichte es nicht mehr.

Blönried trifft früh

Spfr Hundersingen - SGM SC Blönried/SV Ebersbach 0:1 (0:1). - Tor: 0:1 Fabian Müller (10.). - Z.: 200. - Eine erste Hiobsbotschaft gab es vor dem Spiel für die Gastgeber. Torwart Uwe Buzengeiger verletzte sich beim Warmmachen so schwer am Knie, dass er nicht spielen konnte und den Hundersingern möglicherweise lange fehlen wird. In den ersten fünf Minuten begann Hundersingen ordentlich, doch dann leistete sich die Guth-Elf einen Ballverlust im Mittelfeld, der Ball wurde von rechts quergespielt auf Fabian Müller, der von links ins lange Eck abschloss - 0:1 (10.). Beide Mannschaften hatten in der Folge drei, vier gute Möglichkeiten, die Gäste schränkten sich in Halbzeit zwei weitestgehend aufs Verteidigen, so SF-Coach Jonathan Guth.

Doppelschlag von Geiselhart

SV Uttenweiler - TSV Sigmaringendorf 2:0 (0:0). - Tore: 1:0, 2:0 Florian Geiselhart (48/55.). - Z: 200. - Rote Karte: Sören Stroppel (76./TSV; Notbremse) In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel. „Es hätte auch 2:2 stehen können“, sagte Uttenweilers Berichterstatter Dietmar Gösele. Das Führungstor nach der Pause fiel nach einem weiten Ball von Lukas Maurer auf Florian Geiselhart, der drang in den Strafraum ein und versenkte den Ball rechts unten. Vor dem 2:0 kam ein Ball aus der Mitte auf der linken Seite nach vorne, Florian Geiselhart tanzte seinen Gegenspieler aus, zog nach innen und schloss mit rechts ins lange Eck ab. Uttenweiler verpasste es, gegen Gäste in Unterzahl das Ergebnis höher zu schrauben.

Ostrach ist chancenlos

FV Bad Schussenried - FC Ostrach 3:0 (3:0). - Tore: 1:0 Felix Bonelli (22.), 2:0 Luca Maucher (35.), 3:0 Felix Bonelli (42.). - Z.: 80. - Das Führungstor der Gastgeber fiel nach einem Schuss bei dem Ostrachs Schlussmann nicht gut aussah. Vor dem 2:0 segelte ein hoher Ball in den FCO-Strafraum, Ostrachs Torwart konnte den Ball nicht festhalten, Maucher staubte ab. Beim 3:0 wurde Bonelli von außen bedient. Am Ende hätte Bad Schussenried gegen harmlose Ostracher noch höher gewinnen können.

Ertingen knüpft an Vorrunde an

SGM TSV Ertingen/SV Binzwangen - SG Altheim 4:1 (2:0). - Tore: 1:0 Christoph Buck (18.), 2:0 Laurin Birkhofer (39.), 2:1 Niklas Schrode (51./FE), 3:1 Lukas Reiter (65.), 4:1 Johannes Jäggle (83.). - Z.: 200. - Start nach Maß für die Maurer-Elf. „Wir müssen schon zur Pause höher führen“, sagte SGM-Coach Steffen Maurer. Vor dem 1:0 bediente Julian Diesch mit einem Steilpass Christoph Buck und der lupfte den Ball über den Gästetorwart, der da nach einer frühen Notbremse schon nicht mehr auf dem Feld hätte stehen dürfen. Beim 2:0 flankte Buck auf Laurin Birkhofer, der Torwart parierte, Reiter nutzte auch die zweite Chance nicht, ehe Birkhofer abstaubte. Nach dem umstrittenen Foulelfmeter fanden die Gastgeber aber wieder ins Spiel, Reiter per Kopf nach einer Ecke und Jo Jäggle, steil geschickt von Reiter über halbrechts, machten den Sack zu.

TSG Ehingen - SV Oberdischingen 3:1 (0:1). - Tore: 0:1 Raphael Schirmer (28.), 1:1 Fabian Heitele (50.), 2:1 Mario Carriero (74.), 3:1 Dimitrios Daskalidis (90. +3).