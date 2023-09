Tonkunst-Festival endet mit Klavierkonzert

Das 23. Bad Saulgauer „tonkunst“-Festival geht seinem Ende entgegen. Den Abschluss macht am Donnerstag, 5. Oktober, um 20 Uhr im Alten Kloster ein Klavierabend mit Michael Endres. Nach seiner Auswanderung nach Neuseeland hat sich der Klaviervirtuose in den vergangenen Jahren in Europa rar gemacht und macht nun für einen seiner seltenen Auftritte in Deutschland Station in Bad Saulgau. Ins Zentrum seines Klavierabends stellt der Schubert-Interpret die Gasteiner Sonate von Franz Schubert sowie das selten gespielte Repertoire des Amerikaners Louis Moreau Gottschalk.

Ermäßigte Karten für alle Veranstaltungen gibt es im Vorverkauf beim Bürgerbüro im Rathaus (Telefon: 07581/2070), bei der Tourist-Information (Telefon: 07581/2009 15) oder unter www.reservix.de.