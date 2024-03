Der TSV Riedlingen hat zum Auftakt ins Pflichtspieljahr 2024 in der Landesliga eine 0:4-Niederlage beim Ligaprimus Balingen II hinnehmen müssen. Drei Tore fielen nach Kopfbällen, in einem guten Landesligaspiel, in dem Riedlingen in der ersten Halbzeit gegenhalten konnte.

Altergot hat die erste dicke Chance

Von Beginn an spielte Balingen II wie erwartet optisch überlegen, gegen einen TSV Riedlingen, der in der Viererkette auf den Außen mit zwei dort nicht angestammten Spielern beginnen muss. Karo Abro verteidigte links, Widmer rechts. Bereits nach neun Minuten klärte Stefan Hermanutz im Riedlinger Tor gegen Kurz zur Ecke. Zwei Minuten später hatte Riedlingen die erste Chance. Nach einer schönen Kombination im Mittelfeld kam Dennis Altergot, der sich meistens zwei Gegenspielern gegenübersah, frei zum Abschluss und jagte den Ball gegen den Pfosten (11.).

Maier steht goldrichtig

Nach rund einer Viertelstunde übernahm Balingen immer mehr die Kontrolle. Nach einer Ecke jagte Sinz das Leder knapp am Tor vorbei (20.), vier Minuten später klärte Hermanut eine weitere brenzlige Situation. Der Balinger Führungstreffer lag in der Luft. Und er fiel. Nach einer kurz ausgeführten Ecke segelte die Flanke in den Strafraum, Maier stand richtig, sprang am höchsten - 1:0 (27.). Elf Minuten später bewahrte Hermanutz seine Elf gegen Kurz, der aus 13 Metern abgezogen hatte, vor einem höheren Rückstand. Die letzte Szene vor der Pause gehörte den Gästen, doch nach einem Konter über Ragg und Altrergot, lief die Balinger Hintermannschaft den Ball ab.

In der zweiten Halbzeit ist Riedlingen chancenlos

„In der ersten Halbzeit müssen wir in Führung gehen. Mit den ersten 45 Minuten bin ich zufrieden. In der zweiten Halbzeit mussten wir uns der Balinger Klasse geschlagen geben. Bei den Gegentoren verteidigen wir nicht gut genug, stehen zu schlecht und bieten es Balingen auch an“, sagte Riedlingens Trainer Raphael Sontheimer nach der Partie.

In Halbzeit zwei fuhr Balingen ein hohes Tempo, Riedlingen versuchte kämpferisch dagegenzuhalten, aber Balingen erwies sich als spielerisch zu stark. Bezeichnenderweise nutzte Herceg nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung eine Flanke per Kopf zum 2:0 (63.), das 3:0 erzielte Silas Bader mit dem Fuß (70.), den Schlusspunkt setzte Farkas wiederum nach einer Flanke per Kopf (76.). Auch er war eine Minute zuvor eingewechselt worden. Die beste Riedlinger Chance hatte Jonas Siefert, der Balingens Torhüter zu einer Parade zwang (71.).

Sontheimer lobt die erste Halbzeit

Raphael Sontheimer: „Silas Bader hat die gesamte Vorbereitung in der ersten Mannschaft gespielt. Der Sieg für die TSG war hochverdient. In Halbzeit zwei kommen wir auch nicht in die Zweikämpfe. Aber auch angesichts unserer Ausfälle war das in Halbzeit eins ordentlich, in Halbzeit zwei können wir das nicht mehr verteidigen.“

TSG: Dogan - Barth (73. Dzaferi), Kurz, Fritz - Maier (72. Rerich), Zeyer (76. Braun), Sinz (75. Farkas), Hipp - Mathauer, Bader, Feher (63. Herceg). - TSV: Hermanutz - Abro, Fauler, Sontheimer, Widmer (80. T. Mehidi) - Striegel (86. Klimask), Stöhr - Siefert, Ragg, Schoppenhauer - Altergot (58. Retunsky). - Tore: 1:0 Bastian Maier (27.), 2:0 Mateo Herceg (67.), 3:0 Silas Bader (70.), 4:0 Viktor Farkas (76.). - Schiedsrichter: Mirko Borjanovic (TSV Betzingen). - Zuschauer: 123.