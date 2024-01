Ihr letzter Live-Stream ist am 24. Februar, dann stellt die Familiencomedy Mooz Lee nach vier Jahren alle Kanäle ein. Helmut Fauser, seine Lebensgefährtin Petra Mayer sowie die Kinder Hannes und Moritz ziehen sich ins Privatleben zurück - weg von Bad Saulgau.

1,6 Millionen Follower in den sozialen Netzwerken: In einem Video bedankte sich bereits die Patchworkfamilie aus Bad Saulgau bei ihren treuen Fans. „Viele von ihnen sind traurig, dass wir nun aufhören“, sagt der 40-jährige Helmut Fauser. Was als Spaßvideo während der Corona-Pandemie begann, wurde in rasanter Zeit zu einem Dauerbrenner auf Tik Tok, Youtube und Instagram.

Höhen und Tiefen

Mooz Lee erlebte mit seinen witzigen Videos und Live-Streams alle Höhen und Tiefen. Tiefpunkt war im Sommer vergangenen Jahres das vom Landratsamt Sigmaringen erteilte Drehverbot für die beiden minderjährigen Kinder - Hannes war zwölf, Moritz 14 Jahre alt. Das Landratsamt Sigmaringen begründete das Drehverbot damit, dass die Jungen noch keine 15 Jahre sind und im Sinne des Jugendschutzgesetzes die Beschäftigung von Kindern verboten ist. Für Fausers Tochter Cathy galt das Drehverbot nicht, weil sie volljährig ist.

Adrian Schiefer, Dezernatsleiter des Fachbereichs im Landratsamt Sigmaringen, sagte: „Tätigkeiten dieser Art sind für Kinder nicht geeignet. Sie haben unter anderem keine Rückzugsmöglichkeit und stehen in der Schule und in der weiteren Öffentlichkeit unter ständiger Beobachtung. Die (fast) täglich öffentlichen gemachten Einsätze wirken sich deutlich auf den für Kinder wichtigen familiären Schutzbereich aus.“

Sondergenehmigung für Kinder

Helmut Fauser und Petra Mayer waren fassungslos, denn schließlich hätten die Kinder keinen Arbeitsvertrag und würde keine Löhne bekommen. Die beiden schalteten deshalb einen Anwalt ein, dem es nach einigen Wochen gelang, dass die Kinder eine Sondergenehmigung erhielten - allerdings mit klaren Vorgaben.

Wir mussten alles genau protokollieren und in einer Excel-Tabelle eintragen. Helmut Fauser

Fauser und Petra Mayer mussten der Behörde ein ärztliches Attest vorlegen, dass die Kinder psychisch nicht belastet sind, mussten sich von den Schulen bescheinigen lassen, dass die Leistungen in der Schule darunter nicht litten. „Wir haben alles getan, damit die Jungs ihr Hobby weiter ausüben durften“, ergänzt Fauser.

Strenge Auflagen

Und noch eine strenge Vorgabe gab es: Hannes und Moritz durften maximal an 30 halben Tagen im Halbjahr - ein halber Tag sind anderthalb Stunden - bei Dreharbeiten mitwirken. „Wir mussten alles genau protokollieren und in einer Excel-Tabelle eintragen“, sagt Helmut Fauser. Das Landratsamt machte Stichproben, schaute sich die Videos an, um zu überprüfen, ob sich an die Vereinbarungen gehalten wird.

Im Nachhinein, so Fauser, habe er die Bedenken des Landratsamts verstehen können, das sich um das Wohl der Kinder gesorgt habe. „Wir haben uns dann gut verstanden. Alles in Ordnung.“

Schöne Momente

Wenn aber Mooz Lee Ende Februar nicht mehr auf Sendung geht, überwiegen die schönen Momente an eine Zeit, die das Leben der vier Familienmitglieder geprägt hat. „Vor allem die Kinder werden das nie vergessen“, so Fauser, der seinen Hauptberuf als Prokurist einer Softwarefirma für Dokumentenmanagement nie aufgeben hat.

Es war eine unheimliche Reise, die nun zu Ende geht. Helmut Fauser

Trotzdem schaffte es Mooz Lee, eine der am meisten gesehen deutschen Familiencomedys zu sein. Sie ist unter den Top 99 der Streamer-Rangliste auf Tik Tok. Das eingenommene Geld wurde auch für soziale Zwecke gespendet, unter anderem flossen mehr als 10.000 Euro an den Tafelladen in Bad Saulgau.

Die Patchworkfamilie hat sich entschlossen, sich ins Privatleben zurückzuziehen. „Es war eine unheimliche Reise, die nun zu Ende geht“, ergänzt Helmut Fauser. Für Mooz Lee beginnt stattdessen ein neuer Lebensabschnitt - mit mehr Freizeit und ohne Zwang, jeden Abend auf Sendung gehen zu müssen, um nicht in der Versenkung zu verschwinden.

Ihr Leben führt die Familie aber nicht mehr in Bad Saulgau weiter. „Wir bleiben in der Region“, so Helmut Fauser, „wo wir uns ganz und gar unserer Familie und unseren Zusammenleben widmen wollen und die Jungs eine einfache und restliche Kindheit genießen sollen“, ergänzt Fauser.