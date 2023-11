Beim ersten Autogrammwunsch eines Fans war Noah Kessler noch nervös. Inzwischen hat sich der 23-jährige Bad Saulgauer daran gewöhnt, dass er von jungen Menschen auf der Straße angesprochen wird. Denn Noah Kessler hat knapp 900.000 Follower bei TikTok und halb so viel bei YouTube. Vor wenigen Wochen erhöhte er seinen Bekanntheitsgrad, als er seinen eigenen Namen für das Jugendwort des Jahres 2023 vorgeschlagen hatte.

Abitur in Riedlingen

Ein Follower brachte den gebürtigen Bad Saulgauer, der in seiner Heimatstadt die Realschule besuchte und danach seine Abitur am Gymnasium in Riedlingen absolvierte, auf die Idee, den Namen Noah Kessler beim Langenscheidt-Verlag einzureichen.

Als Jugendwort des Jahres 2023 setzte sich aber Mitte Oktober „Goofy“ durch. „Goofy“ bezeichnet eine tolpatschige, alberne Person, die andere Menschen zum Lachen bringt.

Fünftes Semester BWL

Für Noah Kessler konnten die Jugendlichen zwar stimmen, aber in die Endauswahl reichte es nicht, weil der Name laut Langenscheidt-Verlag im jugendlichen Sprachgebrauch zu wenig verbreitet und die Kampagne einer Einzelperson ist. „Das war trotzdem total krass“, sagt Noah Kessler, der im fünften Semester Betriebswirtschaftslehre in München studiert.

Er probiert weiter aus

Mit 13 Jahren drehte er sein erstes Video zum Thema Fußball und lud es bei YouTube hoch. Mit Erfolg. Das Video wurde gut geklickt. Kessler bekam immer mehr Spaß und probierte weiter aus. Seit anderthalb Jahren ist täglich ein Video von ihm bei TikTok zu sehen, das nicht länger als 30 Sekunden dauert.

Noah Kessler erreicht vor allem die junge Zielgruppe an, spricht über Probleme in der Schule und mit Lehrern, über das Faulenzen, über die erste Liebe, den ersten Sex und Beziehungen unter Teenagern.

Positive Rückmeldungen

Auch politische Themen lässt er nicht aus - wie etwa die Klimakleber. „Es sind alles Dinge, die jeder lustig findet“, so Kessler. Jedenfalls sind dies die Rückmeldungen seiner Follower, die ihn dazu motivieren, seiner Linie treu zu bleiben. „Aktuell gehen meine Videos durch die Decke“, sagt er.

Mittlerweile wird er von vielen Jugendlichen auf der Straße erkannt, macht mit ihnen ein Selfie, kommt mit ihnen ins Gespräch. Es sei beeindruckend, wie schnell die Community gewachsen sein.

Er produziert vor

Noah Kessler macht derzeit einen Spagat zwischen Praxissemester und Videoproduktion, denn sein Studium wolle er deshalb nicht schleifen lassen.

„Wenn ich Zeit habe, produziere ich direkt ein paar Videos vor“, so Kessler, der mit den Werbeeinnahmen seiner Videos sein Studium finanzieren kann. Nachtschichten als Kellner muss er demnach keine machen, dafür immer nach neuen Themen suchen, um seine Follower bei Laune zu halten.

„Man muss echt immer präsent sein“, ergänzt er und überlegt sich dabei schon den Inhalt für sein nächstes Video, um demnächst vielleicht eine Million Follower zu haben.