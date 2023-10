Nach einem Heimsieg und zwei Auswärtsniederlagen stehen die Handballer des TSV Bad Saulgau in der Verbandsliga mit 2:4 Punkten auf Tabellenplatz zehn. Am Sonntag, 22. Oktober, bestreitet die Mannschaft von Trainer Thomas Potzinger in Köngen das dritte Auswärtsspiel in Folge. Spielbeginn in der Sporthalle bei der Burgschule ist um 17 Uhr.

Die Hausherren, die die vergangene Verbandsliga-Saison mit Platz fünf abschlossen, stellen eine sehr flexible Mannschaft mit starken Leistungsträgern auf allen Positionen. Fast alle Feldspieler tragen sich pro Spiel mehrfach in die Torschützenliste ein. Manuel Tremmel ragt da vielleicht etwas heraus. Er ist nicht selten für sieben bis zehn Treffer pro Spiel gut und zudem ein sicherer Siebenmeterschütze.

Ständig Unruhe im Angriff

Lemin Schlichter, Sem Schade und Florian Touet sorgen ständig für Unruhe und meist auch für viele Tore. Der deutliche Sieg gegen Winzigen/Wißgoldingen/Donzdorf, die beiden Remis gegen Remshalden und Esslingen und die knappe 37:38-Niederlage gegen Titelfavorit Steinheim zeigten zuletzt Köngens Stärken in der Offensive.

Wieder keine leichte Auswärtsaufgabe also für den TSV Bad Saulgau. Doch die Mannschaft von Chefcoach Thomas Potzinger lernt dazu und hat in den drei Trainingseinheiten dieser Woche nochmals an ein paar Stellschrauben gedreht. Ganz oben auf dem Zettel stand der Kampf eins gegen eins sowie das koordinierte Tempospiel.

Köngen wartet mit vier Linkshändern auf

Die Bad Saulgauer Offensive zeigte sich bislang im Vergleich zur vergangenen Saison verbessert, ist aber nach wie vor Schwerpunkt der Trainingsaktivitäten. Steckenpferd des TSV bleibt die Abwehr und das ist gegen Köngen auch gut so. Vier Linkshänder und ein sehr breit aufgestellter Angriff werden der TSV-Abwehr gegenüberstehen.

„Köngen fährt eine ähnliche Spielanlage wie wir. Der Gegner spielt sehr geduldig im Angriff, bis sich klare Chancen bieten und stellt in der Regel eine 5:1-Abwehr. Darauf müssen wir uns einstellen. Deshalb werden wir ab und an zwei Kreisläufer einsetzen, das Zusammenspiel muss dann aber besser funktionieren als gegen Unterensingen“, sagt Thomas Potzinger.

Ziel: Punkten im Auswärtsspiel

Unnötige Hektik gleich zu Beginn will Potzinger verhindern. „Wir müssen ruhig ins Spiel finden. Sonntagabend um 17 Uhr ist nach einer langen Busfahrt sicherlich ein Nachteil für uns. Dem muss man sich jedoch stellen, das gehört zur Aufgabe. Das müssen wir hinbekommen. Wir haben auswärts gegen zwei Favoriten gut mitgespielt, etwas unglücklich verloren. Aber auf den guten Ansätzen müssen wir aufbauen, es lässt keiner den Kopf hängen. Es wäre aber schön, jetzt mal in einem Auswärtsspiel zu punkten“, sagt der Cheftrainer.

Der TSV setzt zu diesem Spiel einen Fanbus ein. Abfahrt ist um 13.45 Uhr auf dem Festplatz hinter der Stadthalle.

TSV: Bakos, Maas, Schmid alle im Tor, Dück, Schäfer, Kuttler, Balan, Fritz, Kilian, Weisser, Martin, Kohler, Schnell, Gönner.