The 12 Tenors in Bad Saulgau

Bad Saulgau

The 12 Tenors in Bad Saulgau

Bad Saulgau / Lesedauer: 1 min

The 12 Tenors (Foto: Heiko Britz )

Wenn die „12 Tenöre“ auftreten, darf sich das Publikum auf nicht weniger als eine Show der Extraklasse, ein neues Bühnenbild, neue Songs und die bewährte Qualität freuen, heißt es in einer Ankündigung. So wird es auch am Samstag, 30.

Veröffentlicht: 08.12.2023, 15:42 Von: sz