The 12 Tenors gastieren im Stadtforum

Wenn die zwölf Tenöre auftreten, darf sich das Publikum auf nicht weniger als eine Show der Extraklasse, ein neues Bühnenbild, neue Songs und die bewährte Qualität freuen. So wird es auch am Samstag, 30. Dezember, ab 20 Uhr sein, wenn die international erfolgreiche Gesangstruppe mit ihrer neuen Show „Music Of The World“ wieder in Bad Saulgau zu Gast sein wird. An die Bühne im Stadtforum hat das Ensemble beste Erinnerungen, wurde es doch bei früheren Auftritten stets vom Publikum begeistert gefeiert.

Das neue Programm ist eine Hommage an Musik, die Geschichte schrieb, an Welthits, die die Menschheit bewegten und Momente unvergesslich gemacht haben. Die zwölf Ausnahmesänger nehmen ihr Publikum mit auf eine internationale musikalische Reise und erschaffen ein Konzerterlebnis, das Vergangenheit und Gegenwart verschmelzen lässt — voller Emotionen, Erinnerungen und Überraschungen. In aufwändigen Arrangements erklingen die bekanntesten klassischen Arien und Operetten aller Zeiten, Balladen, die zu Welthits wurden und Rock– und Pophymnen, die Geschichte schrieben.

Wenn The 12 Tenors gemeinsam singen, erwartet die Zuhörer etwas ganz Besonderes. Moderne Einflüsse verbinden sich gekonnt mit klassisch–zeitlosem Charme. Ihre stimmliche Vielfalt spiegelt sich im Spektrum der zu hörenden Songs wider. Die zwölf Tenöre genossen alle eine hochwertige Ausbildung, studierten Musik, Gesang oder Schauspiel. Alle Sänger begeisterten bereits ein großes Publikum — gemeinsam und begleitet von einer Liveband und mit einer Lichtshow in Szene gesetzt aber eröffnen sie dem Zuhörer eine völlig neue Dimension des Klangs.

Karten in Bad Saulgau in der Tourist-Information, Telefon 07581/200915