Testspielsiege für Landesligisten

Ein gutes Testspielwochenende haben die drei Fußball-Landesligisten der Region absolviert. Für alle drei Mannschaften gab es Siege. Der FC Mengen mühte sich auf dem Kunstrasenplatz in Ostrach zu einem 1:0-Sieg gegen die SGM Altshausen/Ebenweiler. Das Tor des Tages gelang ausgerechnet einem Ex-Ostracher. Ladislav Varady traf nach 19 Minuten zum letztlich entscheidenden 1:0.

Gleich zweimal schickte das Trainergespann Sontheimer/Ragg den TSV Riedlingen aufs Feld. Am Samstag gab es bei der SSG Ulm in Wiblingen ein 2:2, am Sonntag besiegten die Rothosen dann in einem Torfestival den SV Uttenweiler mit 6:4. Für Riedlingen trafen Luca Leger (4.), Pascal Schoppenhauer (34./90.), Felix Schmid (51.), Fabian Ragg (63.) und Jonathan Klimask (68.), für Uttenweiler waren erfolgreich: Florian Geiselhart (21.), Felix Kötzle (33./78.) und Julian Beck (39.).

Der SV Hohentengen besiegte in Ertingen die SGM Ertingen/Binzwangen mit 5:2. Lukas Stützle (38./39.) brachte die Gäste mit einem Doppelschlag in Führung. So ging es auch in die Pause. Michael Mayer (61.) und Christian Jäggle (63.) glichen mit zwei Toren in drei Minuten aus, ehe erneut Lukas Stützle den SV Hohentengen wieder in Führung brachte (71.). Luke Ender (73.) und Fabian Beckert (75.) schraubten das Ergebnis auf 5:2.