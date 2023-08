Der Tennisclub Bad Saulgau hat am Mittwoch, 9. August, in seiner außerordentlichen Mitgliederversammlung im Clubhaus an der Wallstraße dem Bau einer vereinseigenen Padelanlage zugestimmt. Die Anlage entsteht auf Platz 9. Die Trendsportart Padel ist eine Kombination aus Tennis und Squash. Ende Oktober soll in der überdachten Anlage zum ersten Mal gespielt werden.

Klares Votum

Holger Beck, stellvertretender Vorsitzender des TC Bad Saulgau, präsentierte in der außerordentlichen Hauptversammlung das zukunftsweisende Projekt. Er trug die Argumente offensichtlich überzeugend vor, weil 31 von 32 anwesenden Mitgliedern der Investition zustimmten, sodass im September mit den Bauarbeiten begonnen werden kann.

Nicht warten bis 2024

Der Vorstand des TC Bad Saulgau lud deshalb zur außerordentlichen Hauptversammlung ein, „weil wir nicht bis zur Hauptversammlung 2024 warten wollten“, sagt Gernot Maier, seit 1993 Vorsitzender des TC Bad Saulgau mit rund 400 Mitgliedern, darunter etliche passive.

Wir können dieses Projekt ohne Darlehen finanzieren. Gernot Maier

„Denn wir wollten als eine der ersten Vereine in der Region diese Padelanlage anbieten“, so Maier auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ Bad Saulgau. Bei der regulären Hauptversammlung Ende April wurden die Pläne zwar schon angekündigt, waren aber noch nicht ausgereift.

Das sind die Regeln

Aber was ist Padel überhaupt? Die Sportart wird in der Regel im Doppel gespielt, also zwei gegen zwei. Der Aufschlag erfolgt von unten. Im Spiel darf der Ball maximal einmal auf dem Boden aufsetzen. Er kann nach dem Aufsetzen im Spielfeld auch an eine oder mehrere Seitenwände prallen und anschließend weitergespielt werden. Gezählt wird nach den Tennisregeln. Ein Padel–Spielfeld ist zehn Meter breit und 20 Meter lang.

Ein Netz teilt das Feld. Der Platz ist an allen Seiten von drei bis vier Meter hohen, meist durchsichtigen Wänden umgeben. Der Padel–Schläger ist im Vergleich zu einem Tennis– oder Squashschläger nicht mit Saiten bespannt, sondern besitzt eine solide Schlagfläche mit einem Schaumstoff–Gummi–Kern. Sein paddelartiges Aussehen verleiht der Sportart ihren Namen.

Der TC Bad Saulgau spielte schon länger mit dem Gedanken einer Padelanlage. Gernot Maier wurde von seinem Stellvertreter Holger Beck und einigen jüngeren Mitgliedern ein Konzept vorgelegt, von dem er von Anfang an begeistert gewesen sei.

Maier war mit mehreren Mitgliedern im Frühjahr erst in Pleidelsheim und dann in Meran, um auf den dortigen Padelanlagen die Sportart auszuprobieren. „Es hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich mich zuerst daran gewöhnen musste, dass der Schläger kleiner ist“, sagt Maier. „Bei Padel kommen schnelle Ballwechsel zustande. Durch den Aufschlag von unten gibt es immer einen Return.“

Mit Flutlicht

Der TC Bad Saulgau erhofft sich durch den Bau der Padelanlage, „dass wir neue Mitglieder gewinnen können“, ergänzt Maier. Gerade für die jüngere Altersgruppe von 20 bis 30 Jahren sei die Padelanlage ein attraktives Freizeitangebot — zumal auch in den Wintermonaten und wegen des Fluchtlichts bis abends um 22 Uhr gespielt werden kann. „Zu Beginn können Interessierte die Anlage zum Schnuppern und Testen kostenlos nutzen“, so Maier.

Die Finanzierung steht

Das von allen Seiten befürwortete Projekt nahm rasant Fahrt auf, Sponsoren wurden gesucht, Kontakte zum Deutschen Tennisbund geknüpft, der den TC Bad Saulgau mit seinem Know–how unterstützt. Der TC Bad Saulgau stellte außerdem einen Antrag beim Württembergischen Landessportbund, der solche Anlagen bezuschusst. Von den geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 70.000 Euro muss der Verein abzüglich Sponsorengelder, Crowfunding und Zuschuss 19.000 Euro aus der eigenen Kasse bezahlen.

„Wir können dieses Projekt ohne Darlehen finanzieren“, ergänzt Maier. Wenn der Zeitplan eingehalten wird, starten die Bauarbeiten Anfang September. Ende Oktober könnten in der Padelanlage die ersten Bälle hin– und her geschlagen werden. „Wir freuen uns schon riesig darauf“, sagt Gernot Maier.