Der Tennisclub Bad Saulgau stellt seine Jugend- und Trainingsarbeit auf neue Füße und arbeitet künftig mit der Tennisakademie Maier aus Mittelbiberach zusammen. Vor allem im Bereich der jüngsten Nachwuchsspieler und im Leistungsbereich, aber auch bei den Erwachsenen will der TC Bad Saulgau einen neuen Weg mit einem kommerziellen Anbieter gehen.

Kinder sollen auf die Anlage kommen

„Wir haben uns im Verein zusammengesetzt und uns die Frage gestellt: Wohin führt der Weg in den kommenden Jahren, quasi eine Strategie 2030 entworfen“, sagt Jens Schulz, Sport- und Jugendwart und selbst Spieler der AK50-Mannschaft. „Wir haben mit Simon Finlayson einen guten Trainer, der sehr gute Arbeit leistet und geleistet hat, aber zum einen ist Simon inzwischen 63 Jahre alt, zum anderen mussten wir uns die Frage beantworten: Wie geht es weiter?“, sagt Schulz.

„Ein wesentlicher Punkt wird dabei sein: Wie gestalten wir in Zukunft das Training, gerade für die Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen sieben und 18. Langfristig, aber auch schon in den kommenden drei bis fünf Jahren“, blickt Schulz in die Zukunft. „Simon hat seine Verdienste um den Verein, er gehört zu uns und zum Verein“, sagt Schulz, der die Arbeit des Trainers nicht schmälern und ihn in die Arbeit der Akademie einbinden will. Ein entsprechendes Angebot liege dem Neuseeländer vor.

Verein will flexibel arbeiten

Finlayson selbst soll dem Verein vor einigen Jahren bereits ein auf die Zukunft ausgerichtetes Konzept vorgelegt haben, auch um ältere, erfahrene Spieler und Nachwuchskräfte zusammenzubringen. Der Weckruf aber verhallte damals wohl ungehört.

Jetzt hat der TC Bad Saulgau die Zeichen der Zeit erkannt. TCS-Chef Gernot Maier knüpfte die Kontakte zur Akademie von André Maier, der bereits mit den Tennisklubs in Biberach-Hühnerfeld und Bad Buchau zusammenarbeitet und dort das wöchentliche Training leitet und koordiniert, stellte sein Konzept vor. Die Philosophie decke sich, so Schulz. „Wir wollten nicht irgendeinen Trainerlegionär aus dem Ausland einkaufen, der keinen Bezug zu uns hat“, sagt Schulz, wie es in vielen anderen Vereinen sei. Man wolle integrativ arbeiten, flexibles Training anbieten, mit einem Team aus der Region.

„Kids’ Club“ trainiert bereits

Für den TC Bad Saulgau erfüllt André Maier mit seiner Akademie diese Bedingungen. „Seit dreieinhalb Jahren bin ich in der Region tätig und will hier nachhaltig etwas bewegen“, sagt er. Für die Akademie arbeiten - neben Maier selbst - vier Trainer plus eine Ernährungsberaterin, denn André Maier verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz mit seinem Angebot. In Zukunft soll die gesamte Abwicklung des Trainings über die Akademie Maier und deren Homepage laufen. Im „Kids’ Club“ (Kinder vier bis zehn Jahre) hat die Akademie schon das Training aufgenommen. Derzeit nehmen drei Kinder in der Halle in Bondorf am wöchentlichen, eher spielerisch gehaltenen Training teil. In Biberach richtet die Akademie regelmäßig Testturniere für Jugendspieler aus, bei denen sich diese messen können.

Training könnte teurer werden

Was sich konkret für die Mitglieder, die Tennistraining in Anspruch nehmen, ändert, darüber wollen Jens Schulz und der Verein in den kommenden Wochen informieren. Die Preise für die Gruppen bewegen sich - laut Homepage - je nach Alter und Gruppengröße zwischen 31 und 42 Euro (ohne Förderung seitens des Vereins), Einzel- oder Kleingruppentraining ist entsprechend teurer. Am 27. April plant der Verein ein Saisonopening, bei dem sich auch die Akademie vorstellen soll. Schulz selbst will die Zuschüsse fürs Jugendtraining, die der Verein derzeit gewährt, weiter erhalten. Das Training selbst könnte - trotz Zuschüssen - trotzdem teurer werden. Aber da, so heißt es von Vereinsseite, sei man - im Vergleich mit anderen Vereinen - ohnehin am unteren Ende und befürchtet keinen personellen Aderlass.

Sechs Mannschaften sind gemeldet

„Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir im Falle von Erfolgen das Training als Verein übernehmen“, sagt Schulz, will aber über die genauen Kosten erst bei einer Zusammenkunft mit den Eltern informieren. „Der TC Bad Saulgau hat eine starke Jugendarbeit.“ Ziel müsse es sein, in jeder Altersklasse eine Mannschaft zu stellen. „In der kommenden Runde schicken wir vier Jugend- und zwei Talentiademannschaften ins Rennen. Das Aushängeschild eines Vereins sollte die Jugendarbeit sein“, sagt Jens Schulz.

Erste infrastrukturelle Schritte hat der TC Bad Saulgau bereits unternommen. Auf dem Gelände an der Wallstraße entstand eine Padelanlage (SZ berichtete). Im Raum stehe, so Schulz, auch eine Umwandlung einiger Sandplätze - infrage kommen die Plätze sechs und sieben - in Hartplätze. Dazu entsteht im Anbau des Clubheims ein Jugendraum, den die Jugendlichen in Zukunft nutzen können, um zu verweilen oder auch mal einen Abschluss oder einen Geburtstag zu feiern. „Oder - und das ist aber ein Traum - um vielleicht hier auch mal so etwas wie Hausaufgabenbetreuung anbieten zu können“, sagt Schulz. Was er und seine Mitstreiter aus dem Vorstand wollen, ist klar: Die Kinder und Jugendlichen wieder dauerhaft zurück auf den Tennisplatz zu bringen, sodass die auf der Anlage an der Wallstraße ihre Nachmittage verbringen. Quasi zwischen Mathe und Matchball. (mac)