Die Fußball-Bezirksligisten stecken in der Vorbereitung auf die Rückrunde. Die „Schwäbische Zeitung“ nimmt die Mannschaften unter die Lupe. Was hat sich personell getan? Wie bereiten sich die Mannschaften vor und was sind die Ziele? In Folge sechs steht der SV Uttenweiler im Mittelpunkt der SZ-Serie.

Der SV Uttenweiler kann mit der Vorrunde nicht wirklich zufrieden sein. 21 Punkte aus 13 Spielen ist sicher nicht das, was sich Spielertrainer Florian Geiselhart, sein Co-Trainer Jochen Gulde und der ganze Verein vorgestellt haben. „Gegen die vor uns platzierten Mannschaften haben wir meist nicht gewonnen, bis auf Blönried, gegen viele sogar klar verloren. Gegen die Mannschaften hinter uns haben wir meistens gewonnen - und dann kommt halt das raus wie jetzt. Dann bist du halt nur Mittelmaß“, sagt Florian Geiselhart.

Baustelle in der Defensive

30 Gegentore bedeuten nur den geteilten zwölften Platz in dieser Wertung, auf Augenhöhe mit Ostrach. Nur die beiden Kellerkinder Sigmaringendorf und Oberdischingen sind hier schlechter. Das macht deutlich, woran es in Uttenweiler in dieser Saison krankt. Zum Vergleich: Nach Abschluss der Vorsaison stand Uttenweiler noch auf Rang vier. Wäre der Angriff (27 Tore) nicht so gut - Uttenweiler würde wohl jetzt näher an der roten Zone stehen.

„Ja, vor allem gegen die Topteams der Liga war das in der Vorrunde nicht gut. Das werden wir in der Rückrunde etwas anders angehen“, verspricht Florian Geiselhart. Deshalb hat das Trainerteam in der Vorbereitung vor allem an der Kompaktheit gearbeitet. „Wir brauchen unbedingt in der Defensive mehr Stabilität“, sagt der Spielertrainer.

Innenverteidiger fallen aus

„Wir haben uns in der Defensive zu oft ausspielen lassen“, sagt Geiselhart. Deswegen plane er in der Rückrunde mit einer Vierer-, aber auch mit einer Dreierkette, die der SV Uttenweiler in den vergangenen Jahren doch noch so vorbildhaft spielte. „Wir müssen flexibler sein, werden uns häufiger am Gegner ausrichten. Wir werden unser Spiel ein bisschen anpassen müssen“, sagt der Spielertrainer.

Doch ausgerechnet jetzt brechen ihm seine eingespielten Innenverteidiger weg. Stefan Maurer hat Probleme mit der Patellasehne. Der baumlange Abwehrchef wird geschont. „Es wird Zeit, dass sich Stefan rausnimmt, sich schont. Ich schätze, dass er die gesamte Runde ausfällt“, sagt Geiselhart. Fraglich ist auch die Rückkehr von Daniel Schmid. „Daniel hat sich im November operieren lassen. Leider hatte die Operation nicht den Effekt, den er sich selbst versprochen hat. Auch er fällt aus.“ Manuel Maurer schließlich macht ein Auslandssemester in Neuseeland, fehlt bis einschließlich April. „Auch er fehlt uns noch länger.“

Alternativen sind im Kader

So liegt der Fokus in der Vorbereitung auf der Neuordnung der Defensive, die Arbeit gegen den Ball. „Wir haben zum Glück einen breiten Kader und ich habe vollstes Vertrauen, dass das die Jungs können“, sagt der Spielertrainer. „Patrick Schilling hat schon außen in der Dreierkette gespielt, hat auch schon als Innenverteidiger agiert. Dazu haben wir noch Jens Liebhart. Außerdem wird Jochen Gulde in die Innenverteidigung rücken. Darüber haben wir gesprochen. Jochen macht das. Und auf der Sechs haben wir noch die eine oder andere Option“, verspricht Geiselhart. In den Tests lief es defensiv noch nicht ganz wie erhofft, gegen Riedlingen gab es sechs Gegentore beim 4:6. Auch gegen Ringschnait (1:2; Zweiter der Bezirksliga Riß) und Wolpertswende (2:3, Neunter der KL A Bodensee) gab es Niederlagen. Nur gegen Schemmerhofen (3:1) siegte der SVU.

Letztes halbes Jahr als Cheftrainer

Erstes Ziel ist es, das Punktekonto weiter aufzufüllen und den Abstand nach unten nicht kleiner werden zu lassen. „Den wollen wir halten und im Idealfall noch vergrößern. Das hat Vorrang. Aber natürlich würden wir gerne noch den einen oder anderen Platz gutmachen“, sagt Geiselhart, der in der Rückrunde auch den einen oder anderen A-Junior in den Kader integrieren wird.

Florian Geiselhart will sich mit einem ordentlichen Ergebnis vom Trainerstuhl in Uttenweiler verabschieden. Denn nach vier Jahren ist am Saisonende Schluss. Das bestätigte Geiselhart auf Anfrage. Der Nachfolger steht auch schon fest: Steffen Maurer, der dies ebenfalls bestätigte, kehrt aus Ertingen/Binzwangen in seine Heimat zurück.