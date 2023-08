Die Fußball–Bezirksliga startet am Freitag, 25. August in die neue Saison. Sie ist kurz, denn die Liga hat nur 14 Mannschaften. Grund: Zur Saison 2024/2025 wird die Strukturreform, die die Delegierten im vergangenen Jahr auf dem außerordentlichen Verbandstag in Stuttgart beschlossen haben, umgesetzt. Zwölf Mannschaften bleiben für die neuen Bezirksligen übrig. Wir stellen die Mannschaften aus den Bereichen Bad Saulgau und Sigmaringen vor. In dieser Folge den SV Uttenweiler.

Vorsprung eingebüßt

„Wir haben die Runde ja noch relativ gut zu Ende gebracht“, sagt Uttenweilers Spielertrainer Florian Geiselhart zur zweiten Saisonhälfte der vergangenen Saison. Zur Erinnerung: Zu Saisonhalbzeit schien der SV Uttenweiler mit neun Punkten Vorsprung auf den SV Hohentengen enteilt, verspielte aber den Vorsprung. Der Titel war futsch. Geiselhart: „Am Ende hat uns der Ausrutscher gegen Hettingen/Inneringen das Genick gebrochen.“

„Aber wir sind positiv aus der Runde raus. Ich glaube, dass sie nicht mehr in den Köpfen ist. Und ja, ich glaube, dass man aus so einer Erfahrung auch etwas lernen kann“, ist sich Florian Geiselhart sicher. Einen einzelnen Grund für den Einbruch gebe es nicht, es sei eher die Summe, so Geiselhart. Urlaub, Verletzte, und so weiter. „Natürlich haben wir uns im Trainerteam Gedanken gemacht. Aber es gibt keinen alleine verantwortlichen Grund“, sagt der Trainer.

Einziger Neuzugang ein Torwart

Nun heißt es: Neue Saison, neues Glück. Seit 15. Juli ist die Mannschaft im Training. „Sechs Wochen bis zum Rundenstart. Natürlich hat jeder zwei Wochen vor dem eigentlichen Trainingsbeginn seine vier, fünf Läufe gemacht. Die Pause war nicht allzu lang. Der konditionelle Verlust war nicht zu groß“, sagt Geiselhart.

Im Kader hat es nur eine Veränderung gegeben. Torwart Luca–Leon Buck kam aus Neufra. Er soll die Konkurrenz beleben. „Luca ist sehr talentiert, hat in den Pokalspielen gespielt. Doch am Wochenende wird sicher Philipp Keckeisen starten“, gibt Geiselhart „Kecke“ eine Einsatzgarantie. Erfreulich sei auch, das Lukas Maurer seine langwierige Schambeinentzündung auskuriert hat, wieder zur Verfügung steht. „Ein gefühlter Neuzugang.“

Kapitän geht nach Neuseeland

Mit der Vorbereitung selbst ist Geiselhart bedingt zufrieden. „Wir hatten mal eine Woche lang ganz viel Urlaub, aber im Schnitt trotzdem immer 15 Mann im Training. Die Mannschaft hat gut mitgezogen, trotz Hitze.“ Mit den Testspielen und Turnieren (u.a. Altheim, Federseepokal) ist der Trainer „nicht hundertprozentig zufrieden“.

„Aber wir haben viel rotiert, taktische Dinge ausprobiert. Es haben viele Spieler aus der zweiten Reihe Einsatzzeit gekriegt“, sagt der Coach.

Sorgen bereitet Geiselhart, dass das Team ab Oktober auf Kapitän Manuel Maurer (Auslandssemester Neuseeland) verzichten muss. „Manuel können wir nicht eins zu eins ersetzen, aber im Kollektiv. Schließlich haben wir 22, 23 Spieler im Kader“, sagt Geiselhart. Daniel Schmids Knie macht nach wie vor Probleme. Pascal Haberbosch (Innenbandriss im Knie) fällt bis Oktober aus.

Gleicher Saisonstart wie vergangenes Jahr

„Als sie den Spielplan erstellt haben, waren die Verantwortlichen nicht sonderlich kreativ“, scherzt Florian Geiselhart. Denn wie im vergangenen Jahr trifft Uttenweiler zu Beginn auf die SG Altheim (1./A), Blönried/Ebersbach (2./H) sowie Rottenacker/Munderkingen (4./H).

Nur am dritten Spieltag wartet Aufsteiger Sig’dorf statt des FCK und die Heimspiele sind anders verteilt als im Vorjahr. „Wir wissen, was auf uns zukommt. Aber wir haben ein Ziel. Wir wollen wieder oben mitspielen“, sagt Geiselhart, ohne (noch) ein konkretes Ziel zu nennen. Schon im vergangenen Jahr hatte er angekündigt, besser abschneiden zu wollen als 2021/2022. „Und das ist uns ja gelungen...“