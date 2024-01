Der Trainingsauftakt für die meisten Mannschaften im Fußballbezirk steht an. Die „Schwäbische Zeitung“ nimmt in den kommenden Tagen und Wochen zunächst mal die Landesligisten unter die Lupe: Was hat sich getan? Wie gehen die Mannschaften in die Vorbereitung und damit in die entscheidende zweite Saisonhälfte. Im Mittelpunkt der ersten Folge steht der SV Hohentengen.

Schlechte zweite Vorrundenhälfte

Vorrunde: Zweigeteilt. Bereits nach sechs Spielen hatte der SV Hohentengen zehn Punkte auf dem Konto, 13:12 Tore, drei Siege, ein Remis, zwei Niederlagen. Der Lohn: Rang fünf. Es folgte das Spiel beim FC Mengen, die schwere Schulterverletzung von Torwart Adrian Heudorfer und der Beginn einer Niederlagenserie, an deren Ende der SV Hohentengen bis auf Rang 13 abstürzte. „Wir haben die Vorrunde gut begonnen. Wir standen nach den zehn Punkten sehr gut“, sagt Clayton Sigle, Abteilungsleiter des SV Hohentengen. Doch nach den zwölf Gegentoren in den ersten sechs Spielen - fünf davon alleine beim 0:5 gegen den FV Ravensburg II zur Heimpremiere - folgten 39 weitere in den nächsten acht Partien, in denen Hohentengen punktelos blieb.

Gründe für die vielen Gegentore

Tore/Gegentore: Insgesamt fing sich der SV Hohentengen in den 14 absolvierten Saisonspielen 51 Gegentore. Macht im Schnitt fast vier Gegentore pro Spiel. Alleine in der Niederlagenserie zwischen Spieltag sieben und 14 fing sich Mengen 39 Treffer ein, im Schnitt mehr als 4,5 Gegentore pro Spiel. Eindeutig zu viel. Mit 51 Gegentoren sind die Hohentengener in dieser Wertung mit Abstand Letzter. „Wir haben zu viele Gegentore bekommen. Das nagt auch an einer Mannschaft“, sagt Sigle. Der zweitschlechteste - Baindt - hat gerade mal 34 Gegentore. Die 23 erzielten Treffer sind immerhin Platz zehn in dieser Wertung und deutlich mehr als die Mannschaften in der Tabellennachbarschaft. Schwer wiegt die Verletzung von Torhüter Adrian Heudorfer. „Das war sicher der Knackpunkt, nicht nur in diesem Spiel. Wir führen mit 1:0, sind sicher nicht die schlechtere Mannschaft und dann verletzt sich Adrian so schwer. Das war damals nicht nur im Spiel der Knackpunkt, sondern für die gesamte Vorrunde“, sagt Clayton Sigle. Verständlich. Durch die Verletzung Heudorfers war auch die Abwehr ihrer Sicherheit beraubt, das eine bedingte das andere.

Drei Neue für den SV Hohentengen

Personal/Taktik: Dreimal hat der SV Hohentengen nachgelegt. Von der SGM Scheer/Ennetach kehrt nach nur einem halben Jahr Christian Lehr zurück. Lehr soll die Defensive über die Sechser-Position stabilisieren und auf und neben dem Platz Anführer sein. Überdies soll „Lelle“ als Co-Trainer Spielertrainer Fabian Beckert entlasten. „Yannick und Luke Ender haben uns im Training hier überzeugt“, sagt Sigle über die beiden neuen Spieler, die aus Ostrach kamen. „Außerdem steht Armin Kieferle wieder zur Verfügung“, sagt der Abteilungsleiter. Kieferle hatte sich bei einem Arbeitseinsatz zu Hause schwer an der Hand verletzt. Jetzt soll er im Frühjahr das Torwartproblem der Hohentengener lösen. „Armin wird im Tor stehen. Er war ja lange Jahre ein sehr guter Torwart“, sagt Sigle. „Auch Niklas Häberle, der ja lange Leistenprobleme hatte, ist wieder fit. Luca Straub und Kai Remensperger fehlen noch bis mindestens Mai.“ In der Vorrunde war Fabian Beckert oft genug gezwungen, zu improvisieren. Nach den vielen Ausfällen beorderte er Manuel Sommer auf die Sechs, der sollte aber gleichzeitig das Spiel ankurbeln, am Ende spielte sogar Beckert selbst auf der Position neben Sommer, die Wege nach vorne wurden (zu) weit. Und auch die Viererkette musste Beckert wiederholt umbauen, zum einen wegen Sperren, zum anderen wegen Verletzungen.

Testspiele auf Kunstrasen

Trainingsauftakt/Testprogramm: Die Mannschaft steigt am kommenden Dienstag ins Training ein. In den vergangenen Wochen haben die Spieler schon ein ausführliches Laufprogramm und andere Übungen absolviert, sodass Trainer Fabian Beckert mit der Mannschaft nicht bei null beginnt. Der SV Hohentengen hat fünf Testspiele in der Vorbereitung angesetzt. „Derzeit sind die Platzverhältnisse gut. Unsere Test-Heimspiele absolvieren wir allerdings in Neufra/Do. auf dem Kunstrasen“, sagt Sigle. „Wir haben relativ viele Tests angesetzt, auch weil das die Mannschaft so wollte, denn natürlich spielen wir lieber 90 Minuten, als 30, 40 Minuten zu laufen. Und in der Sommervorbereitung hat uns das Testprogramm ja recht gegeben. Wir waren ja konditionell sehr stark am Beginn der Runde“, sagt Sigle.

Hohentengen hat eine Chance, wenn...

Prognose: Der SV Hohentengen kann den Klassenerhalt schaffen. Denn das rettende Ufer ist nur ein Punkt entfernt und aufgrund der Neustrukturierung der Bezirke gibt es am Saisonende kein Relegationsspiel. Bleibt die Situation günstig, gibt es „nur“ vier Direktabsteiger. Die Neuen sollen beim Vorhaben helfen. „Alle drei sind körperlich robuste Spieler. Sie bringen Schwung rein“, sagt Sigle. Gut ist auch, dass Schlüsselspieler Christian Lehr die Mannschaft nach wie vor gut kennt, keine Eingewöhnungszeit benötigen dürfte. „Außerdem haben wir noch zwei Heimspiele im Nachholprogramm. Unser Ziel muss es sein, gerade diese Spiele zu gewinnen, Ich bin überzeugt, dass wir Harthausen, Sulmetingen, Baindt und auch Ochsenhauen hinter uns lassen können“, sagt Clayton Sigle. „Unser Ziel ist es, die Landesliga zu halten, das wollen und können wir erreichen.“

Die Testspiele: So., 18. Feb., 13 Uhr: Ertingen/Binzwangen (in Ertingen), Di., 20. Feb., 20.15 Uhr: Rottenacker/Munderkingen (in Neufra), Sa., 24. Feb., 14 Uhr: FC Königsfeld (in Königsfeld/Schwarzwald), Do., 29. Feb., 20.15 Uhr: Hundersingen (in Neufra); Sa., 2. Mrz., 13.30 Uhr: TSG Ailingen (in Ailingen). - Den Auftakt zur Rückrunde bestreitet der SV Hohentengen dann beim FV Ravensburg II (So., 10. Mrz., 13 Uhr)