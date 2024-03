Der Patient Hohentengen lebt. Das hat das 3:1 vor 14 Tagen gegen den SV Ochsenhausen eindrucksvoll bewiesen. Umso bedauerlicher, dass der Platz in Harthausen/Scher am vergangenen Wochenende nicht bespielbar war, die Beckert-Elf zum Zuschauen verdammt war. Am Samstag aber ist schönes Wetter angesagt, sodass dem Flug der Ledereier nichts entgegen spricht. Es geht gegen den TSV Straßberg (Sa., 15 Uhr).

Spielausfall: Gut oder schlecht?

„Ja, das kann man so oder so sehen“, sagt Hohentengens Spielertrainer Fabian Beckert. „Auf der anderen Seite wäre es wahrscheinlich nicht gut gewesen, auf diesem Untergrund zu spielen, bei schlechtem Wetter und dann kassierst du vielleicht eine Niederlage.“ Da sei es doch schon besser, nicht zu spielen, das eine oder andere Wehwehchen auszukurieren und sich ausgeruht aufs Spiel gegen Straßberg zu konzentrieren.

So sind alle bis auf Tim Irmler, der ja schon am vergangenen Wochenende ausgefallen war, und Niklas Häberle, bei dem es noch nicht fest steht, ob er spielen kann, fit. „Es waren eigentlich alle im Training. Es sieht ganz gut aus für den Samstagnachmittag“, sagt Fabian Beckert.

Anstrengendes Restprogramm wartet

Und so kann der SV Hohentengen unter Umständen die derzeitige Formschwäche des TSV Straßberg ausnutzen. „Ein Punkt seit der Winterpause, null Tore geschossen, das hat mich doch ein bisschen gewundert“, sagt Beckert. „Wir haben ja im Sommer ein Freundschaftsspiel gegen Straßberg gespielt, das wir knapp gewonnen haben. Da waren die richtig stark, obwohl einige Spieler gefehlt haben“, lobt Beckert die Mannschaft von Trainer Stefan Bach.

Auch das Nachholspiel gegen Harthausen ist terminiert. Am 24. April soll die Partie über die Bühne gehen. Damit wartet ein anstrengender Schlussspurt auf die Göge-Elf. „Am 1. Mai spielen wir gegen den VfB Friedrichshafen. Bis zum 1. Juni haben wir dann in 40 Tagen insgesamt neun Spiele gespielt“, sagt Beckert.

Training und Geburtstag

Auch Beckert glaubt, dass es eng wird: „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, müssen schauen, dass wir Platz zwölf schaffen. Steigen dann fünf ab, ist es halt so. Am kommenden Wochenende spielt Baindt gegen Ochsenhausen. Da hast du die Wahl: Gewinnt Ochsenhausen und ist vor dir fünf Punkte weg, oder gewinnt Baindt und schließt von hinten wieder auf...“ Die Stimmung lassen sich die Göge-Kicker nicht vermiesen. „Am Donnerstag trainieren wir, danach gibt es noch 'nen Wurstsalat. Clayton Sigle (Abteilungsleiter, d. red.) hatte Geburtstag. Und am Samstag soll es ja gutes Wetter geben und hoffentlich haben wir eine entsprechende Kulisse.“