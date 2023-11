„Stiftung Kulturgut Saulgauer Fastnacht“ ins Leben gerufen

Martini war in diesem Jahr nicht nur der traditionelle Start in die Fünfte Jahreszeit sondern auch der Start der neuen „Stiftung Kulturgut Saulgauer Fastnacht“. Am Martiniabend fand im Archivmuseum der Dorauszunft, im Buchauer Amtshaus, die feierliche Unterzeichnung der Stiftungsgründung statt.

Sichtlich erfreut konnten die Motoren dieser Stiftungsgründung Raphael Osmakowski-Miller, Johannes Höninger, Borno Zimmerer und Matthias Metzler ein ansehnliches Auditorium an Zunftmitgliedern und vor allem Stiftungsgründer, die mit ihrer Zustiftung dies erst ermöglichten, begrüßen. Mit dieser Stiftung schließt sich eine Kreis, der mit den intensiven Recherchen und Sammlungen des Zunftarchivaren Matthias Metzler und der Einrichtung des Archivmuseums begann und mit den beiden großen Ausstellungen im Stadtmuseum und im Alten Kloster die breite Öffentlichkeit einbezog. Steuerberater Borno Zimmerer, ein Fachmann für Stiftungen, und Matthias Metzler trieben die Einrichtung dieser Stiftung voran.

In der Stiftungs-Präambel ist das Zeil wie folgt beschrieben: Die Saulgauer Fasnet zeichnet sich durch eine reiche Vielfalt an kulturellen und künstlerischen Schöpfungen aus. Diese Schöpfungen der Saulgauer Fasnet sind ein wichtiger und wertvoller Teil der Bad Saulgauer Identität. Die „Stiftung Kulturgut Saulgauer Fastnacht ‐ Dorauszunft Saulgau“ soll das Fastnachtsbrauchtum von Saulgau sichern, erhalten und der Bevölkerung sichtbar machen.

Nachdem das notwendige Stiftungsvermögen durch die Stiftungsgründer erbracht ist, konnte an dem Abend die Satzung verabschiedet und die Stiftungsgründung erfolgen. Matthias Metzler nannte es einen großen Tag sich und für das Kulturgut Saulgauer Fastnacht. Die Stiftung wird zukünftig von Matthias Metzler als Vorsitzender, Johannes Höninger als dessen Stellvertreter und dem Schatzmeister Borno Zimmerer geführt. Weitere Gremien sind der Stiftungsrat und der kulturelle Beirat, der auch das Bindeglied zum Stadtarchiv darstellt.

Wichtig für die Entwicklung der Stiftung, die den Slogan „Stiften, Erwerben, Bewahren, Dokumentieren, Erleben“ führt, sind weitere Zustiftungen in Geld oder Materialien. Ein Beispiel dafür lieferte an diesem Abend Ulrike Köble, die ein komplettes Kinderdorausschreierhäs ihres Bruders Michael aus den 50er-Jahren einschließlich des damals begehrten, vom „Vater des Dorausschreiens“ Adolf Riegger an die kleinen Dorausschreier verteilten, Dorauszunftglöckchens der Stiftung übergab.

