Stiftertafel erinnert an großzügige Spenden

Der Unternehmer Wolfgang Schnepp ist mit einer Stiftertafel für sein soziales Engagement geehrt worden. Der Gönner aus Neudenau stiftet seit einigen Jahren immer wieder hohe Geldbeträge an die Stiftung LebensWert im Diakonieverbund Dornahof & Erlacher Höhe. Bei einem Festakt wurde diese Stiftertafel jetzt enthüllt.

Am Gebäude des Betreuten Wohnens des Dornahof Bad Saulgau im Wuhrweg 11 soll die Tafel künftig an die großzügige finanzielle Unterstützung durch Wolfgang Schnepp erinnern. „Die Stiftertafel ist zwar ein äußeres Zeichen, aber ein wichtiges. Mit den Mitteln kann die Stiftung genau das für Bedürftige tun, was diese benötigen“, so Dieter Kaufmann, Vorsitzender der Stiftung LebensWert.

Konkret: Mit dem Geld von Wolfgang Schnepp leistet die Stiftung LebensWert zum Beispiel Hilfe für Personen, die in eine soziale oder finanzielle Notlage gelangt sind. Aber auch Förderdarlehen für Soziale Wohnprojekte im Einrichtungsverbund werden gewährt. So auch im Betreuten Wohnen in Bad Saulgau: Dort freuen sich die Bewohner im Wuhrweg 11 nun über neue Fenster sowie in der Goethestraße 18 über eine neue Heizungsanlage mit Photovoltaik und ebenfalls über neue Fenster.

Vorstand Volker Braun vom Dornahof brachte die finanzielle Hilfe durch Wolfgang Schnepp so auf den Punkt: „Ihr Engagement kommt direkt dort an, wo es gebraucht wird: Bei den Menschen, die wir unterstützen, weil sie unsere Hilfe benötigen.“ Mit seinem Engagement möchte Wolfgang Schnepp „Vorbild sein für Menschen, die ebenfalls stiften können und damit etwas Sinnvolles tun können“, so der Unternehmer.