(mac) ‐ Heimkehr an die alte Wirkungsstätte. Am Sonntagnachmittag (14.30 Uhr) kehrt Steffen Maurer (Foto: Verein), 2023 SZ-Trainer des Jahres, als Spielertrainer mit der SG Ertingen/Binzwangen nach Uttenweiler zurück. In seine Heimat, auf den Sportplatz des Klubs, bei dem er das Fußballspielen erlernte und wo er mit dem Landesligaaufstieg seinen größten Erfolg feierte. SZ-Regionalsportredakteur Marc Dittmann fragte nach.

Gelassenheit vor der Rückkehr

Herr Maurer, welche Gefühle haben Sie vor der „Rückkehr“?

Ja, es ist schon etwas Besonderes. Aber wir haben ja schon mehrfach gegeneinander gespielt, deshalb ist es eigentlich nichts Neues für mich. Ich bin Spielertrainer der SG Ertingen/Binzwangen und für mich stehen die drei Punkte im Vordergrund. Klar wollen wir in Uttenweiler was holen. Von daher betrachtet ist es ein normales Spiel mit Besonderheiten.

Drei Brüder und ein Großcousin

In Uttenweiler spielen ja noch einige, die zu Ihrer Familie gehören…

Drei Brüder spielen noch in Uttenweiler. Es freut mich, dass Lukas wieder spielen kann und am Sonntag spielt. Fabian spielt in der zweiten Mannschaft und Daniel tritt als Torwart inzwischen auch ein bisschen kürzer. Aber natürlich reden wir auch mal beim Mittagessen über Fußball. Und Stefan ist mein Großcousin. Aber das alles ist kein Riesending. Ich bin ja jetzt nicht mehr nur Spieler, habe als Spielertrainer eine andere Rolle. Wie gesagt: Für mich geht es um die Punkte. Emotional gehe ich da nicht ran.

Starker Beginn, Zwischentief und jetzt wieder da

Die Saison begann ja super für Ertingen. Zwischendurch waren Sie sogar Tabellenführer. Zuletzt gab es eine kleine Talsohle, ehe der wichtige 5:3-Sieg gegen Altshausen/Ebenweiler folgte.

Ja, so ist es. Natürlich kannst du die Spiele gegen Rottenacker/Munderkingen (0:1, d. Red.) und gegen Öpfingen (1:2) verlieren. Gegen Öpfingen waren wir chancenlos. Und schon gab es einen Negativtrend. Da merkst du halt auch, wie jung die Mannschaft noch ist. Gegen Oberdischingen wirst du schon als Favorit gesehen, da haben wir aber schlecht gespielt und verdient verloren. Umso wichtiger war dann der Sieg gegen Altshausen/Ebenweiler. Jetzt haben wir ein kleines Polster und können ohne Druck und ohne Angst in die Partie gegen Uttenweiler gehen.

Ziel ist der Klassenerhalt

Das Ziel der SG Ertingen/Binzwangen bleibt der Klassenerhalt? Wäre ein Abstieg ein Betriebsunfall?

Der Klassenerhalt ist das klare Ziel. Die Mannschaft hat mit dem Aufstieg einen Riesenschritt nach vorne gemacht und hat sich auch dieses Jahr noch einmal weiterentwickelt. Ein Abstieg wäre kein Betriebsunfall. Wir wissen, dass das passieren kann. Wir sind ja damals auch mit Uttenweiler nochmals aus der Bezirksliga abgestiegen, ehe wir zwei Schritte nach vorne gemacht haben.

Uttenweiler: Stark auf allen Positionen

Und was fällt Ihnen zum SV Uttenweiler 2023 ein?

Das ist natürlich ein Top-Gegner. Für uns ist das ein Bonusspiel. Wenn wir was holen, ist das toll. Uttenweiler ist eine starke Mannschaft und ist uns auf jeder Einzelposition überlegen. Von der Qualität gibt es im Bezirk nicht viel Besseres. Trotzdem glaube ich, dass sie in der Chemie und Bindung zwischen Abwehr und Angriff ihre Probleme haben. Aber sie sind in der Offensive super besetzt.

Gute Erinnerungen an die Landesliga

Und was ist Ihnen aus der Landesligsaison 2016/2017 mit dem SVU positiv in Erinnerung geblieben?

Der Zusammenhalt. Das war damals unvergleichlich. Das war eine tolle Zeit damals. Wir hatten halt nur einen recht kleinen Kader mit nur 13, 14 Spielern, hatten einige Ausfälle. Auch ich hatte mir den Fuß gebrochen und fiel aus. Leider haben wir damals dann die Relegation verloren. Aber die Landesligasaison war ein absolutes Highlight.