Steffen Gross, Pool-Billardspieler aus Bad Saulgau, hat in der Diszplin 14.1 endlos bei den Europameisterschaften der Ü45 im slowenischen Lasko die Runde der besten 32 erreicht, ist in dieser aber ausgeschieden. In der ersten Vorrunde hatte er Samuel Fasel (Schweiz) mit 75:35 besiegt. Nach einer 13:75-Niederlage gegen den Andrea Grosso (Italien) musste Gross in den Hoffnungslauf. In diesem besiegte er den Finnen Janne Huttunen mit 75:49 und qualifizierte sich für die 48 besten Spieler (K.o. mit Hoffnungslauf), im 128 Spieler umfassenden Feld. In der Vorqualifikation ‐ acht Spieler der besten 16 werden in einem zweiteiligen Hoffungslauf ermittelt ‐ kam aber das Aus gegen den Portugiesen Jorge Tinoco. Gross unterlag mit 26:75. Die Finalrunde um die Medaillen wurde am Dienstag begonnen. Der Sieger stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Für Gross geht es am Donnerstag weiter. Dann trifft er in der ersten Runde des 10-Ball-Turniers auf den Schweden Akerblom. Außerdem tritt Steffen Gross noch im 8-Ball (ab Donnerstag, 19. Oktober), im 9-Ball (ab Samstag, 21. Oktober) und in der Mannschaft (ab Mittwoch, 18. Oktober) an.