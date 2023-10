Steffen Gross, Billardspieler aus Bad Saulgau, nimmt vom 16. bis 23. Oktober an den Europameisterschaften der Senioren im Pool-Billard in Laško/Slowenien teil.

Eigentlich hatte sich der 56-Jährige in diesem Jahr gar nicht für die kontinentalen Titelkämpfe qualifiziert, doch nun profitiert er davon, dass sein enger Freund und Nationalmannschaftskollege Reiner Wirsbitzki bei der zeitgleich stattfindenden Weltmeisterschaft in Klagenfurt teilnimmt.

WM und EM nur einen Steinwurf voneinander entfernt

Gerade mal 140 Kilometer liegen zwischen den beiden Städten. Klagenfurt am Wörthersee und Laško, grob auf halber Strecke zwischen Lubljana und Zagreb gelegen. Ein Katzensprung, gemessen an den Entfernungen, die Sportler im Weltmaßstab ab und an zurücklegen, auch im Billard ‐ die EM war auch schon mal im arabischen Raum.

Ich bin sehr gut vorbereitet, trainiere derzeit fünfmal pro Woche. Steffen Gross

Doch natürlich wäre die Belastung zu hoch. „Reiner spielt die WM, weil WM und EM zeitgleich stattfinden darf ich die EM spielen“, sagt Steffen Gross und freut sich über den glücklichen Zufall.

Gross trainiert fünfmal pro Woche

Aufgrund seiner großen Verdienste um den deutschen Billardsport erhielt der 56-Jährige Wirsbitzkis Startplatz. Ein Schub, auch fürs Selbstvertrauen von Steffen Gross, der derzeit richtig gut drauf ist. Das ist zu spüren, sitzt man dem gelernten Koch, der für den Dornahof arbeitet, gegenüber. Er wirkt motiviert.

„Ich bin sehr gut vorbereitet, trainiere derzeit fünfmal pro Woche. Ich muss einfach trainieren, wenn ich dort was reißen will, dann muss ich gut vorbereitet nach Laško reisen“, sagt Gross, der meistens abends nach Dienstschluss in Bad Schussenried trainiert.

Den Weltmeister schon besiegt

Dort hat er seit einigen Jahren eine neue Billard-Heimat gefunden. Zumindest, wenn er als Solist auftritt. „Wir haben ein intaktes Vereinsleben, haben 40 Mitglieder. Natürlich suchen wir noch immer Sponsoren“, sagt Gross.

Er weiß weiß um das Randdasein, das Billard noch immer fristet und ist froh, dass er Freunde wie Peter Lehleiter hat. Zwar werden die großen Wettbewerbe alle auf den einschlägigen Portalen übertragen, unter anderem die Liga auf sportdeutschland.tv oder internationale Turniere bei Matchroom und Youtube.

Der Mosconi-Cup, der Vergleich zwischen den USA und Europa ‐ vergleichbar mit dem Ryder-Cup im Golf oder dem Laver-Cup im Tennis ‐ ist alljährlich auf DAZN zu sehen und dank Spielern wie dem extrovertierten Schotten Jayson Shaw, 2010 Weltmeister im Blackball, den Gross 2009 in der Qualifikation eines 9-Ball-Turniers in Rankweil auch schon mit 9:0 besiegte ‐ oder dem deutschen Weltranglistenersten der „Aktiven“, Joshua Filler, auch spektakulär. Aber die Massenwirkung wie beispielsweise beim Dart, dem zweiten „Kneipensport“, bleibt bislang einigermaßen aus.

Jüngere Senioren drängen nach

Doch das muss Gross nur am Rande interessieren. Was wichtiger ist: „Du musst trainieren, sonst reißt du international nichts“, sagt er. Die Konkurrenz ist groß, in Deutschland, aber auch und gerade international, auch bei einer Senioren-EM.

Und wenn ich gut vorbereitet bin und es dann nicht klappt, dann kann ich mir nichts vorwerfen. Steffen Gross

Viele „junge“ oder eben jüngere Spieler drängen in die Klasse der Über-45-Jährigen, die bei den Senioren startberechtigt sind, auch viele „Senioren“ spielen auf Weltniveau, können die Shaws und Fillers dieser Welt an einem guten Tag schlagen. Gross, der dieses Mal auch vom Sportkreis Sigmaringen gefördert wird, weiß selbst noch nicht, wie lange er sich noch mit den besten Spielern Europas messen will.

Ziel bleibt eine Medaille

Doch sein Ziel 2023 ist klar. „Das ist immer eine Medaille. Und wenn ich gut vorbereitet bin und es dann nicht klappt, dann kann ich mir nichts vorwerfen“, sagt der Oberschwabe, der unlängst mit dem Referee-Award der Pool-Billard-Schiedsrichter ausgezeichnet wurde. Eine Ehrung, die ihn stolz macht.

„Das hat mich sehr gefreut“, sagt Gross. Die Schiedsrichter zeichnen immer wieder Billardspieler aus, die ihnen durch ihr faires Verhalten, für sportlich faires Verhalten und ihre vorbildliche Einstellung auffallen. „Über sich selber zu herrschen ist die höchste Kunst“, steht in Latein (Imperare sibi maximum imperium est) als Widmung auf der Urkunde.

Nach der EM ist vor der DM

Steffen Gross startet in Laško in allen Disziplinen: 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball, 14.1 und Mannschaft, wobei die Mannschaftsaufstellung natürlich erst vor Ort feststehen wird. Dabei ist die EM für Gross nur der Auftakt in eine kräftezehrende Saison.

„Unmittelbar nach meiner Rückkehr aus Laško steht die deutsche Meisterschaft an, danach gibt es die Liga.“ In der startet Gross für die BSF Kurpfalz in der 2. Bundesliga Süd.

„In den ersten beiden Spielen habe ich nicht gespielt, aber Ende Oktober geht das auch wieder los, da spielen wir gegen Fürstenfeldbruck und Dachau.“ Es ist zu spüren: Das Billardfeuer brennt wieder in Steffen Gross.