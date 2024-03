Zwei Standorte für Glascontainer hat die Stadt Bad Saulgau bereits abgebaut. Weil aber die Beschwerden über die illegale Müllablagerung nicht aufhören, prüft die Verwaltung, ob noch weitere Standorte aufgegeben werden sollen. Ein Standort steht auf der Streichliste ganz weit oben.

Farbeimer und Matratzen

Erst im Herbst 2023 hatte die Verwaltung den Standort für Glascontainer am Tiefen Weg und an der Schillerstraße abgebaut. Vor allem am Tiefen Weg wurden über Jahre hinweg Farbeimer, Müllsäcke, sogar Matratzen hingeworfen. „Am Standort am Tiefen Weg fühlen sich die Bürger offenbar unbeobachtet“, sagt Bad Saulgaus Pressesprecher Thomas Schäfers.

Der Abfallentsorgungsbetrieb des Landkreises muss dann den wilden Müll von einer Firma aufräumen lassen - zu Lasten aller Gebührenzahler.

Die illegale Müllablagerung bleibt ein Problem, das sich so einfach nicht lösen lässt. (Foto: Dirk Thannheimer )

Selbst Bußgelder zwischen 100 und je nach Vergehen auch 2000 Euro schrecken Bürger offensichtlich nicht davor ab, ihren Müll nicht ordnungsgemäß zu entsorgen. „Die Zustände sind trotz aller Bemühungen immer schlimmer geworden“, so Schäfers. Daher sah die Verwaltung keine andere Möglichkeit, die Containerstandorte abzubauen. Statt 15 sind es seither noch 13 Standorte in der Kernstadt.

Doch das Problem existiert nach wie vor - nur an anderen Standorten. CDU-Stadträtin Sonja Halder regte daher in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Verwaltung an, weitere Standorte abzubauen - unter anderem den Standort beim Toom-Baumarkt.

Wer einen Blick auf den dortigen Standort wirft, kann Halder nicht widersprechen. Auf dem Boden neben den Container sind Müllsäcke aufeinander gestapelt.

Dazwischen liegen Plastikbecher, eine Kochpfanne, ein zersplitterter Spiegel und vieles mehr, was dort nicht hingehört. „Das Problem entsteht dort, wo es keine soziale Kontrolle gibt“, ergänzt Thomas Schäfers.

Oft abends und unbeobachtet

Die Stadt geht davon aus, dass außerhalb der Öffnungszeiten - vermutlich meistens am späten Abend - der Müll abgelagert wird. „Es gibt dort auch keine unmittelbare Wohnbebauung“, so Schäfers.

Daher scheint es nicht ausgeschlossen, dass bald der dritte Containerstandort abgebaut wird. „Wir werden uns den Standort nochmal genauer anschauen und dann überlegen, was wir machen“, sagt Schäfers.

Die Stadt kündigt indes an, alle Standorte in der Kernstadt zu prüfen. Über die Standorte in den Teilorten liegen keine Beschwerden vor. „Es soll aber keinen radikalen Kahlschlag geben“, so Schäfers.

Mir ist es schon wichtig, dass es ausreichend Container in den Wohngebieten gibt. Marika Marszovski

Das ist auch ganz im Sinne der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Marika Marszovski, bei der - und nicht nur bei ihr - in der Gemeinderatssitzung der Eindruck entstanden war, dass alle Container abgebaut werden und stattdessen das Glas nur noch auf dem Recyclinghof entsorgt werden sollte. „Mir ist es schon wichtig, dass es ausreichend Container in den Wohngebieten gibt“, so Marszovski.

Angst ist unbegründet

Ihre Angst ist unbegründet, denn die Stadt will nach wie vor möglichst viele Container wohnortnah lassen, damit die Anwohner ihre Gläser ohne großen Aufwand in die Container werfen können. „Es wäre auch nicht richtig, dass alle Bürger wegen ein paar Gläsern jedes Mal auf den Recyclinghof fahren“, so Schäfers.

So ist das DRK betroffen Auch der DRK-Ortsverein Bad Saulgau schließt sich dieser Problematik an. An neun Standorten in der Kernstadt stehen insgesamt 17 Altkleidercontainer, in denen zumindest in einigen bei der wöchentlichen etwa drei- bis vierstündigen Leerung regelmäßig Hausmüll, Essensreste oder leere Pizzaschachteln gefunden werden. „Das ist sehr ärgerlich für uns“, sagt DRK-Bereitschaftsleiterin Carmen Gessler. Der DRK-Ortsverein Bad Saulgau entsorgt den illegal abgelagerten Müll in einem eigenen großen Container – auf eigene Kosten. „Wir bezahlen für den Container und die Müllentsorgung jedes Jahr eine hohe vierstellige Summe“, ergänzt Gessler. Das DRK will aber ihre Standorte nicht reduzieren. Es verkauft die Kleidung und die Schuhe an ein Recyclingunternehmen. „Das ist für uns eine wichtige Einnahmequelle, damit wir finanziell unabhängig sind.“ Unter anderem konnte sich der DRK-Ortsverein dadurch einen Krankentransportwagen leisten. Hat vor dem Altkleidercontainer des DRK nichts verloren: ein Kindersitz und Sofapolster. (Foto: DRK ) Auf die zusätzlich entstehenden Kosten durch die nicht selbst verschuldeten Müllgebühren kann das DRK aber getrost verzichten. „Leider beschäftigt uns dieses Thema schon viele Jahre“, so Gessler. Ähnlich wie bei den Glascontainern gebe es aber genügend Standorte, an denen die Bürger ordnungsgemäß ihre Kleidungsstücke in den Containern entsorgen. Gessler weist darauf hin, dass die Kleidung nicht in gelben Säcken abgegeben werden soll, weil diese schnell reißen.

Ziel sei nach wie vor, die Standorte dezentral und flächendeckend zu verteilen. Aus Sicht der Verwaltung stünden sowieso nur wenige Standorte zur Debatte. „Wir reden vielleicht von ein oder zwei Standorten, die hinterfragt werden müssen.“

Der Standort beim Toom-Baumarkt gehört zweifellos dazu. Grundsätzlich, so Schäfers, könne man das Problem nie zu 100 Prozent in den Griff bekommen.