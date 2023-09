Städtische Musikschule startet wieder

Ab dem kommenden Schuljahr bietet die Städtische Musikschule Bad Saulgau wieder Unterricht in allen Elementar– und Instrumentalfächern an.

Im Elementarbereich finden Kurse mit Babys von null bis anderthalb Jahren und im Musikgarten für Kinder von anderthalb bis drei Jahren in Begleitung eines Elternteils statt. Singen steht im Vordergrund. Die Musikalische Früherziehung ist ein Angebot für Kinder ab etwa vier Jahren. Spielerisch und mit kindgerechten Instrumenten sollen die Kinder erste eigene musikalische Erfahrungen machen. In den Grundkursen für sieben– bis neunjährige Kinder wird die Blockflöte als erstes eigenes Instrument erlernt.

Vielseitig ist der Rhythmische Grundkurs für sechs– bis achtjährige der das Kennenlernen der Welt der Blas–, Streich–, Zupf–, Tasten– und Percussionsinstrumente vorsieht. Er bietet Orientierungshilfe für ein weiterführendes Instrument mittels Kinderharfen, Einsaitern zum Streichen oder Kniehölzern. Diese Kurse finden einmal wöchentlich in Bad Saulgau und in der Außenstelle Ostrach statt.

Singen–Bewegen–Sprechen ist ein seit Herbst 2010 eingeführtes Unterrichtsfach, das an ausgewählten Einrichtungen angeboten wird. Den Kindern soll auf spielerische Art und Weise der Übergang zur Grundschule erleichtert werden. Das Angebot in den Instrumentalfächern ist vielfältig: Klavier und Keyboard, Kirchenorgel, die Saiteninstrumente mit Violine, Viola, Violoncello, Gitarre und E–Gitarre.

Die Familie der Holzblasinstrumente ist vertreten durch Querflöte, Klarinette, Saxophon, Oboe, Fagott, Blockflöte sowie die Blechblasinstrumente mit Tenorhorn, Bariton, Horn, Posaune, Trompete, Tuba. Die Percussionsinstrumente sowie Unterricht in Stimmbildung und Gesang runden die Palette ab. Der Unterricht in allen Kursen und in allen angebotenen Instrumenten wird durch professionelle, an Musikhochschulen examinierte Lehrkräfte erteilt. Viele der genannten Instrumente werden auch in Herbertingen unterrichtet.

Neu im Schuljahr 2023/2024 hinzugekommen ist der Instrumentalunterricht sowie Stimmbildung und Gesangsunterricht. Diese können nun auch von Erwachsenen gebucht werden, soweit Kapazitäten vorhanden sind. Außerdem gibt es mit dem Klassenmusizieren mit Blasinstrumenten eine Kooperation mit der Realschule. Weiter sind im Angebot Kurse für Menschen mit Behinderungen durch eigens dafür ausgebildete Lehrkräfte.

www.musikschule-badsaulgau.de