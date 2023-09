Städteorchester spielt im Kursaal Bad Buchau

Das Städteorchester Bad Saulgau–Riedlingen–Bad Buchau spielt am Sonntag, 22. Oktober, um 17 Uhr im Konzertsaal des Kurzentrums in Bad Buchau ein Sinfoniekonzert mit drei Werken der romantischen und klassischen Epoche. Das Städteorchester besteht seit 70 Jahren. Es ist ein überregionales Orchester, das regelmäßig große Sinfoniekonzerte veranstaltet und dabei junge Preisträger von „Jugend musiziert“ oder bereits bekannte Solisten zu Solokonzerten engagiert. Das Eröffnungsstück des aktuellen Konzerts ist die bekannte „Hebriden–Ouvertüre“ von Felix Mendelssohn Bartholdy, die dieser nach einem Besuch Schottlands und unter dem Eindruck einer stürmischen Überfahrt zu den Inseln der Hebriden komponierte. Der Komponist entwirft dabei ein atmosphärisches Porträt von Wasser, Meer und Wind. Als Solokonzert steht das Oboenkonzert von Joseph Haydn auf dem Programm. Solistin ist die Biberacher Oboistin Andrea Braun. Das dreisätzige Werk gefällt durch seine Spritzigkeit in den Ecksätzen und die melodiösen Kantilenen der Oboe im Andante–Satz. Nach der Pause kommt laut Ankündigung die Sinfonie Nr. 38, K.V. 504, die „Prager Sinfonie“ von W.A. Mozart zur Aufführung. Die Sinfonie wurde 1797 in Prag uraufgeführt. Ihr fehlt das für diese Zeit übliche Menuett, dafür besticht sie durch eine genussvolle Adagio–Einleitung, der dann ein mitreißendes Allegro folgt.

Kartenvorverkauf: TI Bad Buchau, Tel.: 07582/808180 TI Bad Saulgau Tel.: 07581 200915