Stadtmusik Bad Saulgau spielt „Legende, Legenden, legendär“

„Legende, Legenden, legendär“ hieß die Überschrift des Konzertes der Stadtmusik Bad Saulgau am Vorabend des Palmsonntags 2024. Also wollte das symphonische Blasorchester den vielen Zuhörern Erzählungen in Musik bieten. Sie erzählen und deuten literarische Inhalte, die dem Publikum im Voraus, aber dann während der Pausen zwischen den Musikstücken von Vanessa Schmid, Sabrina Stärk, Hannah Riegger vorgetragen wurden. So also konnte der Zuhörer sich einfinden in die Tonsprache der Musik, heißt es in einer Mitteilung.

So gab´s zum Beginn Giacomo Rossinis „Overture Wilhlem Tell“, die Originalfassung für großes Symphonieorchester wurde von Armin Suppan für Blasorchester arrangiert.

Die „Nacht auf dem kahlen Berge von Modest Mussorgski, Fassung Rimski - Korsakow, Blasorchester- Arragement Tohru Takahashi.. eine „Sinfonische Dichtung“: hier die literarisch überlieferte Volkssage vom Hexensabbat in der Johannisnacht in Musik gegossen.

Die Legende No.4 op 59 von Dvorak, bearbeitet von Pavelk Stanek, tat dem Konzertablauf gut. Ausdrucksvoll, schöne Klangmodellierung, Lyrismen, singend melodisch kam die empfindsame Interpretation der Erzählhaltung aus dem Bereich der Mythen und Legenden. Wunderschön brachte das Horn das einleitende Motiv.

Dragon Fight von Otto M. Schwarz ..da möchte man sagen: Ein tolles Stück über den übel hausenden Drachen im Gebirge. Da gabs Spannung, Spektakel, Klangverdichtungen, es konnte poltern und knurren: „sagenhaftes“ Erzählen, Farbigkeit der unterschiedlichen Klangwelten. Der alpine Goliath kam dazu und machte dem Bösen ein Ende, musikalisch einschlägig, dann Friede und Wohlstand sich in Tonsprache etablierend.

Im ersten Teil also zeigte das Orchester große musikalische Kunstfertigkeit, die ohne Spannungsabfall selbstverständlich auch beim 2. Teil zu hören waren.

Entspannung war angesagt nach den rasenden Höhepunkten des ersten Teils. So also gleich noch ein Ohrwurm: Der Florentiner Marsch von Lulius Fucik, Arrangement Bruno Hartmann.

Nun aber gings weiter mit der Originalkomposition „Of Castles and Legends“ von Thomas Doss, die gleich wieder das Orchester voll herausforderte. Natürlich, Doss hat ja gerade für so ein Ensemble komponiert, also musste der Erzählstoff dieser Programmmusik eine gemütserschütternde Story von einer Jungfrau sein, die dem wüsten Raubritter mit dem Sprung in den Tod entflieht und als guter Geist dann in dem alten Gemäuer wohnt. Wenn schon Freitod wegen einem Bösewicht, dann folgt aber Befreiung und Frieden.

Flott gings im Programm weiter: Filmmusik „Highlight’s from „Brave“, Arrangement Philip Sparke, Soundtrack zum Disney-Pixar-Film. Routiniert ließ sich das Orchester darauf ein, herrliche Soli und dabei alles ausgewogen, in dynamischer Stringenz.

Dann „Toto in Concert“-Arrangement Thomas Asanger. Wunderbar das Arrangement, hervorragend ausgekostet, man konnte nach all dem Wüten und der Dramatik der vorausgegangenen Musikwerke nun kostbare Unterhaltungsmusik genießen. Ja, diese Musik tut schon gut!

Und dann mochte sich so manches Auge verklären und manch bemoostes Haupt selig erinnern: Elvis… die größten Hits des Kings passierten Revue, mitreißend gespielt, und dazu gleich auch noch Elvis pantomimisch sehr gut dargestellt von Sebastian Hohler. Ja, so geht’s! Wahrhaftig, das passte !

Großer Beifall für das Orchester Stadtmusik und seinen Musikdirektor Marc Lutz. Zugabe verlangt! Und sie kam, die „Berliner Luft“ von Paul Lincke. Marc Lutz forderte zum Mitklatschen auf-aber gerne doch.

Und ganz zum Schluss, als „Rausfeger“: Der „Bad Saulgauer Stadt - und Festmarsch, komponiert von Marc Lutz und getextet von Richard Frey, das Publikum sang (noch) verhalten mit.

Danke und Anerkennung muss gesagt werden für die Anstrengungen, die die Damen und Herren in ihrer Freizeit gerne und erfolgreich auf sich nehmen, auch wenn reihenweise Proben nerven mögen, der Dirigent unnachsichtig auf jedes Zeichen pocht… klar.. das muss so sein, sonst wird’s nichts. Und dann macht Musik auch richtig Freude. Musikdirektor Marc Lutz ist oberschwäbisch- österreichisch musikalisch sozialisiert… und so musiziert er mit dem ganzen Körper, mit Lust, sein Ensemble straff führend nach hervorragender Probenarbeit.