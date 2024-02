Der bei der Bürgermeisterwahl unterlegene Stadtbaumeister Roland Schmidt wird Bad Saulgau verlassen. Nur wann? Der 53-Jährige will offensichtlich noch länger im Rathaus bleiben und wichtige Projekte weiterhin begleiten. Der neue Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller schränkt das Zeitfenster ein.

„Ich werde heulen, aber ich werde gehen, weil alles andere verantwortungslos und unehrlich wäre.“ So hatte Roland Schmidt als Bürgermeisterkandidat bei der Podiumsdiskussion der „Schwäbischen Zeitung“ Bad Saulgau am 6. November auf die Frage einer Bürgerin nach seiner beruflichen Zukunft im Falle einer Wahlniederlage geantwortet. Er würde noch eine geraume Zeit bleiben - voraussichtlich nicht länger als ein halbes Jahr - aber nicht an seinem Job kleben, weil er nicht noch einmal eine angespannte Situation wie in den vergangenen 16 Jahren mit dem neuen Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller herstellen wolle.

Konkurrenz- und Silodenken

Knapp drei Monate später sitzt Roland Schmidt weiter im Rathaus, steht aber zu seinem Versprechen, „dass ich nicht zulassen werde, dass ein Konkurrenz- und Silodenken die Entwicklungen der Stadt lähmt“, so Schmidt in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der SZ. Er stelle das Wohl der Stadt seiner Position voran und würde die Stelle - falls notwendig - projektmäßig aufgeräumt und ohne Unerledigtes zur rechten Zeit verlassen.

Er wolle aber auch vom ihm begonnene Projekte verantwortungsvoll und im Sinne der bestehenden Beschlusslage mindestens zu einem sinnvollen Übergangszustand führen. Einen genauen Zeitpunkt, wann Schmidt seinen Arbeitsplatz im Rathaus räumen wird, nennt er jedoch nicht.

Im Austausch mit Osmakowski-Miller

Roland Schmidt befindet sich indes im fachlichen Austausch mit Raphael Osmakowski-Miller, dessen Strategie von ihm nicht infrage gestellt werde. Das hörte sich bei der SZ-Podiumsdiskussion noch ganz anders an, als Schmidt seinem Gegenkandidaten immer wieder Unfähigkeit für das Amt des Bürgermeisters unterstellte, dessen Fülle von vorgenommenen Projekten nie den Haushalt erreichen würde. Heute sagt Schmidt, dass er das Engagement des neuen Bürgermeisters und sein Kommunikationsgeschick nie infrage gestellt habe. „Ich habe nur betont, dass jedes Zeitbudget begrenzt ist.“

Zu Schmidts Projekten, die er auf den Weg gebracht und nun weiterhin begleiten will, zählen unter anderem die neue Grundschule und die Entwicklung des Schulcampus. Es sei seiner Meinung nach unabdingbar, „dass ich mein Wissen und meine Erfahrung bei der finalen Standortentscheidung sowie bei der Einleitung des Ausschreibungsverfahrens zur Verfügung stelle. Alles andere wäre in der jetzigen Projektsituation und der Terminenge verantwortungslos.“ Fraglich sei hingegen, ob er beim Spatenstich noch dabei sei.

Und Schmidt sieht sich nach wie vor für weitere Meilensteine in der Verantwortung - unter anderem für das Krankenhaus, das von ihm wesentlich mitverhandelt und marktfähig geformt worden sei. „Hier gilt es, zumindest die Juryverhandlungen bis zur Vergabe am Markt oder alternativ bis zum Zeitpunkt eines eventuell anderen Gemeinderatsbeschluss zu begleiten“, ergänzt Schmidt, der außerdem das Gewerbegebiet Hochberger Straße und die Entwicklung des Thermalbads als weitere Projekte aufzählt, die mit seiner Expertise entwickelt und gesteuert worden seien.

Auch hinsichtlich der neuen Geschäftsführung der Sonnenhof-Therme sehe er es als seine Schuldigkeit an, der neuen Geschäftsführung zumindest den fundierten Einstieg zu ermöglichen.

Engagement und Verhandlungsgeschick

Mit Osmakowski-Miller habe es bezüglich dieser Projekte einen sachlichen Wissenstransfer im professionellen Rahmen gegeben. „Es spricht für sein Engagement und sein Verhandlungsgeschick, dass er hier bereits auch Kontakt den Akteuren sucht“, ergänzt Schmidt, der dennoch offen lässt, wann er gehen wird.

Schmidt muss sein Wort halten Dirk Thannheimer kommentiert die Personalie Roland Schmidt Lesen Sie hier den ganzen Kommentar

Raphael Osmakowski-Miller will indes im Gespräch mit Roland Schmidt das Ausstiegsszenario besprechen. Osmakowski-Miller geht davon aus, dass Schmidt spätestens Ende des ersten Halbjahrs seinen Arbeitsplatz räumen wird. „Die angefangen Projekte werden dann ich und die Mitarbeiter im Rathaus zu Ende führen“, sagt Osmakowski-Miller, der nach dem Weggang von Schmidt einen neuen Stadtbaumeister einstellen will - möglicherweise auch aus den eigenen Reihen.

Sein Stellenprofil? „Er soll Projekte auf den Weg bringen, die auch realistisch machbar sind und nicht für den Papierkorb arbeiten“, so Osmakowski-Miller. Er wolle keinen Stadtbaumeister, der Luftschlösser baue.