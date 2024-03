Aufmerksamen Bürgern wird es aufgefallen sein: Vor dem Lichtkunstwerk an der Außenwand des Alten Kloster in Bad Saulgau steht ein Gerüst. Die Verwaltung will es vor Vandalismus schützen.

Kulturamtsleiter Andreas Ruess hat den Vandalismus der Stadt gemeldet. „In den vergangenen Tagen und Wochen haben Unbekannte vermutlich mit Steinen auf die Buchstaben geworfen“, sagt Bad Saulgaus Pressesprecher Thomas Schäfers.

Reine Schutzmaßnahme

Die Folge davon: Nicht alle Buchstaben des Satzes „Listen to your eyes“ - höre auf deine Augen - sind komplett vollständig, weil Teile davon aufgrund der Wucht durch die geworfenen Steinen nicht mehr gehalten haben. „Wir wollen mit dem Gerüst das Kunstwerk schützen“, ergänzt Schäfers.

Und damit die Steine nicht bis zur Wand gelangen, hängt vor dem Gerüst ein transparentes Netz, damit der Schriftzug weiterhin zu sehen ist. „Das soll keine dauerhafte Maßnahme sein“, so Schäfers. Aber zumindest soll das Problem des Vandalismus dadurch kurzfristig gelöst werden.

Eine phänomenale Idee. Andreas Ruess

Die Neoninstallation des italienischen Künstlers Maurizio Nannucci war im Sommer 2019 ein Geschenk der Kinzelmann-Stiftung an die Stadt Bad Saulgau anlässlich 1200 Jahre Bad Saulgau. „Eine phänomenale Idee“, sagte damals Kulturamtsleiter Andreas Ruess über das etwa zehn Meter hohe Lichtkunstwerk.

So kommt der Kontakt zustande

Hans-Jörg Reisch, stellvertretender Vorsitzender der Kinzelmann-Stiftung, hatte den Kontakt zu Nannucci hergestellt.

Mit seinem Kunstwerk will Nannucci den Betrachter zum Nachdenken anregen, ihn ermutigen, etwas zu wagen, etwas Neues auszuprobieren.

Die Fassade des Alten Klosters eignete sich als zentrale Kultureinrichtung der Stadt Bad Saulgau hervorragend für das Kunstwerk. „Das Kunstwerk passt zu diesem Haus, in dem es viel um Sehen und Hören geht“, so Ruess.