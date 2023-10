Die Obere Hauptstraße in Bad Saulgau wird ihr Gesicht komplett verändern. Die Stadt hat eine Sanierung voraussichtlich ab Sommer 2024 angekündigt. Weniger Parkplätze soll es danach aber nicht geben. Betroffene Anwohner und Einzelhändler müssen sich auf eine Baustelle vor ihrer Haustür einstellen.

Das Konzept steht, die Planungen für die Sanierung der gesamten Altstadt schreiten voran ‐ jedenfalls in kleinen Schritten. Verwaltung und Gemeinderat haben sich unter anderem darauf geeinigt, Ordnung in die verschiedenen Straßen- und Pflasterbeläge der Altstadt zu bringen.

Die strikte Trennung von Rad- und Fußverkehr wird eliminiert. Roland Schmidt

Als erste Maßnahme knöpft sich die Stadt die Obere Hauptstraße und die Blauwstraße vor, die Bestandteil des Sanierungsgebiets „Innenstadt V“ zwischen Friedrich-, Kaiser-, Blauw- und Hauptstraße in der Neuen Mitte von Bad Saulgau sind.

Pflicht, keine Kür

Auf dem Areal der Alten Mälzerei, wo früher das Kaufhaus Linder’s stand, ist ein mehrgeschossiges Gebäude mit Wohnungen und Gewerbeflächen entstanden. „Die Sanierung der Oberen Hauptstraße ist keine Kür, sondern Pflicht“, sagt Bad Saulgaus Stadtbaumeister Roland Schmidt. Die Stadt stehe demnach unter Zugzwang.

Trennung wird eliminiert

Schmidt hat indes klare Vorstellungen, wie die Obere Hauptstraße nach der Sanierung aussehen soll ‐ und zwar barrierefrei mit neuen Belägen. Immer wieder spricht er vom öffentlichen Raum, der allen gehöre und den sich alle teilen müssten ‐ Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger. Und daher soll auch unter dem Motto „Vernunft statt Verbot“ die Obere Hauptstraße zum öffentlichen Raum werden. „Die strikte Trennung von Rad- und Fußverkehr wird eliminiert“, sagt Schmidt.

Händler befürchten Einbußen

Bei der Sanierung will er sich zeitlich nicht festlegen lassen. Aber im Sommer 2024 würde er schon gerne damit beginnen, „die Missstände“, wie er sagt, „zu beseitigen“. Die Stadt will daher alle Betroffenen mit ins Boot nehmen, sie nicht im Regen stehen lassen und nach Lösungen suchen, damit sich die Einschränkungen wegen der Bauarbeiten in Grenzen halten.

„Wenn hier ein halbes Jahr niemand mehr meinen Laden betreten kann, muss ich mit meinem Geschäft aufhören“, sagt eine Einzelhändlerin, die namentlich nicht genannt werden möchte. Sie befürchtet Umsatzeinbußen, befürwortet aber generell die Sanierung der Oberen Hauptstraße.

Auto bleibt Verkehrsmittel Nummer eins

Die Obere Hauptstraße bekommt einen neuen Straßenbelag mit grauem oder warmgrauen Granit, hat hinterher keine Gehwege mit Bordsteinen mehr, wird grüner und neu möbliert. „Wir wollen eine Niveaugleichheit in dieser Straße erstellen“, ergänzt der Stadtbaumeister.

Außerdem wolle die Stadt die Anzahl der Parkplätze in der Oberen Hauptstraße nicht reduzieren. Zwei Parkplätze wurden bereits wegen zusätzlicher Fahrradstellplätze abgeschafft. „Das Automobil bleibt das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel“, so Schmidt ‐ zumal viele Kunden aus der Umgebung in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt ihr Auto parken wollen.

Steuerliche Vorteile für Eigentümer

Die Sanierung der Oberen Hauptstraße ist der Start für weitere Sanierungen in der Altstadt, die längst überfällig seien. Um die Innenstadt aber zeitgemäß sanieren zu können, benötigt die Stadt die Unterstützung der Hauseigentümer.

Sie ist ein wahrer Schatz. Roland Schmidt

„Wenn sie ihre Gebäude renovieren lassen, können sie einen steuerlichen Vorteil generieren“, ergänzt Schmidt. Denn die Eigentümer erwirtschaften mit ihren Immobilien einen Gewinn, von dem sie zehn Prozent geltend machen können.

Die Stadt will daher auf die Eigentümer zugehen und ihnen die finanziellen Möglichkeiten aufzeigen, damit sie einen Anreiz bekommen, Geld in ihre Immobilien zu investieren.

Spielpunkte für Kinder

Nach dem Beginn in der Oberen Hauptstraße sollen die Sanierungen in der Altstadt nach und nach fortgeführt werden. „Sie ist ein wahrer Schatz“, so Schmidt, der die Altstadt mit Spielpunkten für Kinder, modernen Fahrradständern, mehr Sitzgelegenheiten, mehr Stadtgrün und einem neuen Straßenbelag aufwerten will.

Für die Marktplatzerweiterung bis zur Buchhandlung Schwaaz Vere und langfristig für den Oberamteihof ist ein roter Granit oder alternativ Porphyr vorgesehen. Ausdrücklich wird betont, dass das bestehende Pflaster auf dem Marktplatz und der Fußgängerzone erhalten bleibt.

Die Verwaltung weist außerdem darauf hin, dass die Straßenbeläge sukzessiv und nur bei zwingend notwendigen Straßen- und Kanalarbeiten durch das neue Pflaster ersetzt werden.