Kompromiss in Aussicht

Stadt will Mensaessen billiger machen

Bad Saulgau / Lesedauer: 3 min

Die Verwaltung schlägt für das Essen an Grundschulen einen Zuschuss vor. Sollte der Gemeinderat zustimmen, kostet das Mensaessen an der Berta-Hummel-Schule fünf statt 5,50 Euro. (Foto: Jens Büttner/dpa )

Der SPD sind 5,50 Euro pro Essen zu viel. Nun wird am Donnerstag über einen Zuschuss abgestimmt. So viel würde das Mittagessen an der Berta–Hummel–Schule kosten.

Veröffentlicht: 27.07.2023, 05:00 Von: Dirk Thannheimer