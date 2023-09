Das Achtelfinale im WFV–Pokal ist am Mittwochmittag im Gazi–Stadion der Stuttgarter Kickers ausgelost worden. Der FC Mengen trifft in der Runde der besten 16 Mannschaften auf den Sieger der Partie Young Boys Reutlingen gegen SSV Reutlingen. Diese Partie fand am Mittwochabend statt, das Ergebnis lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Sollte dem Landesligisten Young Boys Reutlingen die Überraschung gelingen und das Team gegen den Oberligisten SSV Reutlingen gewinnen, findet das Spiel bei den Young Boys statt. Gewinnt der SSV Reutlingen, wird das Achtelfinale in Mengen gespielt. Der Termin fürs Achtelfinale steht bereits. Gespielt wird am 1. November (Allerheiligen). Anpfiff ist um 14 Uhr. Die endgültigen Ansetzungen erfolgen in Absprache mit den Vereinen. Auch in der Runde der letzten Sechzehn genießen die klassentieferen Vereine Heimrecht.

Mengen hofft auf viele Zuschauer

Auch Mengens Co–Trainer Mario Campregher geht davon aus, dass der Gegner SSV Reutlingen heißen wird. „Selbstverständlich sind wir dem Los zufrieden. Es ist immer cool, gegen einen Oberligisten zu spielen. Ich hoffe auch, dass der Gegner einige Zuschauer anlockt, schließlich spielen auch die unterklassigen Ligen an diesem Tag nicht. Der SSV Reutlingen ist ein Traditionsverein, der bei uns in der Region sicher zieht.“

Oberligist SSV Reutlingen hat zum Saisonstart drei Siege und drei Niederlagen hinnehmen müssen, besiegte am vergangenen Wochenende den Offenburger FC, verlor aber in den ersten fünf Saisonspielen dreimal, gegen Gmünd, Hollenbach und den CfR Pforzheim. Die Mannschaft von der Kreuzeiche wird seit dieser Saison vom erst 31 Jahre alten Maik Stingel trainiert, der zuvor Leiter der Reutlinger Nachwuchsabteilung war, selbst für Eningen spielte und zwischendurch einen Abstecher zur U17 von Viktoria Köln machte, wo er Co.Trainer von Ex–Nationalspielerin Inka Grings war.

Young Boys mit Gammertinger Unterstützung

Die Young Boys aus Reutlingen sind derzeit Zweiter der Landesliga 3. Kapitän ist der aus Gammertingen stammende Hakan Aktepe, der im Mittelfeld die Fäden zieht. Hakan Aktepes Brüder sind Bronnens Trainer Akin Aktepe und Spieler Tufan Aktepe. Vater der drei ist der ehemalige Gammertinger Abteilungsleiter Faruk Aktepe. Trainiert wird die Mannschaft von Yasin Yilmaz.

Klassenhöchster Klub im Wettbewerb ist Drittligist SSV Ulm, der sich am Mittwochabend beim FV Ravensburg in der Drittrundenpartie klar durchsetzte. Klassentiefster, im Wettbewerb verbliebener Klub ist Bezirksligist SF Schwendi (Riß), die mit dem SSV Ulm ein echtes Traumlos gezogen haben. „Losfee“ Thomas Rohmer, Spielleiter der SF Schwendi, kommentierte sein eigenes Los — Rohmer zog die Lose im Gazi–Stadion: „Das ist für uns als kleiner Verein ein absolutes Traumlos! Ob Ravensburg oder Ulm ist uns völlig egal, das wird ein absolutes Fußball–Highlight für uns“, sagte Rohmer und freute sich über sein glückliches Händchen.

Rohmer und Co. im Oberligaduell

Die Mannschaft des Ex–Ostrachers Christoph Rohmer, der FSV Hollenbach, derzeit Zweiter der Oberliga, empfängt im Oberligaspitzenduell den derzeitigen Tabellenführer Sonnenhof Großaspach. Die Tabellensituation freilich kann am Spieltermin eine gänzlich andere sein. Beide treffen bereits an diesem Freitag (19 Uhr) im Spitzenspiel der Oberliga aufeinander.

Die siegreichen Vereine im Pokal–Achtelfinale erhalten bereits eine Prämie von 2500 Euro. Im Halbfinale verdoppelt sich der Betrag auf 5000 Euro, der unterlegene Finalist erhält 20 000 Euro.

Die Partien (in Klammern: Liga; Tabellenposition): TSV Buch (Landesliga 2, 7. Platz) – TSV Oberensingen (Verbandsliga; 6.), SF Dorfmerkingen (Verbandsliga; 1.) – VfR Aale (Regionalliga, 10.), FSV Hollenbach (Oberliga; 2.) – SG Sonnenhof Großaspach (Oberliga. 1.), VfB Bösingen (Landesliga 3; 4.)- Türkspor Neckarsulm (Verbandsliga, 10.), TSG Backnang (Oberliga; 8.) – Stuttgarter Kickers (Regionalliga, 3.), SG Empfingen (Landesliga 3; 1.) – TV Darmsheim (Landesliga 3; 15.), SF Schwendi (Bezirksliga Riß; 4.) – SSV Ulm 1846 (3. Liga; 5.), Sieger Young Boys Reutlingen (Landesliga 3; 2.) gegen SSV Reutlingen (Oberliga; 7.) – FC Mengen (Landesliga 4; 7.).